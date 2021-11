Gegen Klimawandel : Warnemünder Forscher will Meere zu großen CO2-Speichern machen

Warnemünde

Es sind beunruhigende Zahlen, die der Forschungsverbund „Global Carbon Project“ pünktlich zum Weltklimagipfel in Glasgow vorlegt: Nachdem im Corona-Jahr die Treibhausgasemissionen gesunken sind, zeigen erste Prognosen des „Global Carbon Budget“, dass der Anstieg wieder so weitergeht wie vor der Pandemie. Gregor Rehder ist Meereschemiker am Institut für Ostseeforschung Warnemünde und einer von 90 Autoren der Veröffentlichung. Er ordnet die Ergebnisse ein und berichtet von einem Projekt, mit dem er und viele weitere Forschende die Meere zu riesigen CO2-Speichern machen wollen.

„Im Jahr 2020 konnten wir eine Verringerung der Treibhausgasemissionen messen, wie wir sie jedes Jahr brauchen würden. Wir haben eine globale Reduktion der CO2-Emissionen von 5,4 Prozent gesehen“, sagt Gregor Rehder. Die Rechnung sei einfach: „Wenn wir so jedes Jahr weitergehen würden, können wir den Temperaturanstieg bis 2050 auf zwei Grad Celsius begrenzen.

2021: Zurück zum Anstieg

Die Realität sieht jedoch anders aus. Das 1,5-Grad-Ziel sei schon verspielt, meint der Forscher. „Denn wir sind jetzt ziemlich genau da, wo wir 2019 aufgehört haben.“ Während in Europa und den USA in den letzten Jahren schon eine leichte Nettoreduktion der Treibhausgasemissionen zu sehen war, hatte China lediglich einen Einbruch im Wachstum. Die Folge: Für 2021 prognostiziert der Forschungsverbund global wieder einen Anstieg von 4,9 Prozent. Längst müsse man sich aber auf einem Reduktionspfad befinden.

Das „Global Carbon Projekt“ Das „Global Carbon Project“ ist ein Forschungsverbund, der seit 2001 die globalen Treibhausgasemissionen und deren Ursache ermittelt. Dabei bedienen sich die beteiligten Forscher an Messdaten aus aller Welt. Für den jährlichen Bericht werden einerseits Daten des zurückliegenden Jahres ausgewertet, sowie eine Prognose – auf Basis vorläufiger Messdaten bis Oktober – für das laufende Jahr erhoben. Maßgeblich für den neuerlichen Anstieg der Emissionen 2021 seien die fossile Energiebranche und die Industrie, auf die in Ländern wie China und Indien weiterhin verstärkt gesetzt wird.

Ostsee bietet gute Forschungsbasis

Rehder trägt jährlich Daten aus der Ostsee für die Bilanzierung bei. An Bord des Finnlines-Fährschiffes „Finnmaid“, das zwischen Travemünde und Helsinki verkehrt, sind zahlreiche Messinstrumente installiert, die etwa die Aufnahme und Abgabe von CO2 bestimmen. In der Ostsee als Modellmeer könne man die Speicherfähigkeit ermitteln und ebenso untersuchen, ob diese noch erhöht werden kann. Die Meere seien nämlich in der Lage, knapp 25 Prozent des menschengemachten CO2-Ausstoßes zu binden.

Ozeane als große Kohlenstoffspeicher?

Das Thema steht auch im Fokus einer 27 Millionen Euro teuren Forschungsmission der Deutschen Allianz Meeresforschung, die in Warnemünde und Kiel koordiniert wird: „Wenn wir es nicht schaffen die Emissionen zu reduzieren, können wir versuchen mehr CO2 in Meeren und Ozeanen zu binden“, sagt Rehder.

Maßnahmen wie Salzmarschen, Seegraswiesen oder gar physikalisch chemische Verfahren können dabei eine wichtige Rolle spielen. Rund 200 Forschende untersuchen in den kommenden drei Jahren wie die Aufnahme verstärkt und beschleunigt werden kann. Rehder ist ein Sprecher des Projektes.

MV muss mehr tun

Unabhängig davon sei die Energiewende unerlässlich, um das Zwei-Grad-Ziel zu schaffen. „Da muss man sich auch die Frage nach persönlichen Befindlichkeiten stellen“, sagt Rehder, der damit auf die Ablehnung vieler Menschen von Offshore- und landseitigen Wind- und Solaranlagen anspielt. „Der Ausbau der Windenergie hat in den letzten Jahren stagniert. Das können wir uns nicht leisten.“

Rehder ist in Aachen aufgewachsen. In dieser Region seien ganze Dörfer für den Kohleabbau verfrachtet worden. Da habe man nicht gezögert. An vielen Stellen in MV könne man bereits mit kleineren Eingriffen, von denen deutlich weniger Menschen betroffen wären eine Fläche für 100 Windräder schaffen. „Das sind Fragen, denen man sich stellen muss. MV hat die besten Bedingungen, ein Vorreiter zu sein. Und das wird an Land wie auch im Wasser noch nicht ausreichend genutzt.“

