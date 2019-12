Gegen Sexismus und Homophobie: Rostocker Studenten fordern Toleranz

Rostock

Lotte Hiller merkte schon als Kind, dass sie sich nicht mit der Geschlechterrolle als Junge identifizierte. Die früher Chris genannte 28-Jährige bekam von ihrem Umfeld oft das Gefühl, anders zu sein. „Du läufst ja wie eine Schwuchtel“, sollen Mitschüler im Sportunterricht oft gerufen haben.

Das was sie tun wollte, stand häufig im Konflikt mit dem, was man von ihr als Junge erwartete. „Mit dem Thema war ich schon immer konfrontiert, auch wenn ich es früher noch gar nicht richtig greifen konnte“, erzählt Hiller.

Wissenschaftliche Aufarbeitung der Geschlechterrollen

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Gender- und Queer-Studien und ihr Studienumfeld halfen ihr mit dem Selbstbewusstsein. Sie erinnert sich: „Meine Mitbewohnerin bestärkte mich, mal einen Rock zu tragen, weil ich das immer sehr schön fand, mich aber nie getraut habe.“ Heute fühlt sie sich wohl mit ihrem Auftreten und ordnet sich weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zu.

Hiller erklärt: „Ich nehme mir die Freiheit, meinen Körper so zu gestalten, wie ich möchte, ohne mich der zugeschriebenen Geschlechterrolle unterordnen zu müssen.“ Durch ihr Äußeres – sie trägt Kleider, Röcke, Nagellack und auch Bart – muss sie im Alltag aber oft Beschimpfungen oder Bedrohungen erleben. Davon lässt sich Hiller jedoch nicht einschüchtern.

Workshops zum Thema Sexismus im Alltag

Mit ihren Kollegen und Kolleginnen von der Gender und Queer AG engagiert sich Lotte Hiller gegen viele Formen von Diskriminierung. Darunter: Sexismus, die Benachteiligung aufgrund des Geschlechtes; Homophobie, die Ablehnung von Schwulen und Lesben, sowie Transphobie, die ungerechten Behandlung von Transsexuellen. Eines ihrer aktuellen Projekte waren die Aktionstage gegen Sexismus und Homophobie an der Universität Rostock, die vom 15. bis 27. November bereits zum sechsten Mal stattfanden.

Die Arbeitsgruppe organisierte mehrere Workshops wie einen Selbstverteidigungskurs, Vorträge, Filmaufführungen und auch ein Seminar zum Umgang mit Sexismus im Alltag. Mitglieder des Berliner Bildungskollektivs Stuhlkreisrevolte leiteten das fünfstündige Seminar, bei dem sich Teilnehmerinnen über ihre Erfahrungen austauschten.

Diskriminierende mit Aussagen konfrontieren

„Wir haben fast durchgehend geredet und nur eine kurze Pause gemacht“, berichtet Maria Dettmer. Die 22-Jährige arbeitet ebenfalls bei der Gender Queer AG, war an diesem Tag aber als Teilnehmerin dort. Auch sie ist häufig mit Alltagssexismus konfrontiert. „Vor allem, wenn ich mit meiner Freundin Hand in Hand in der Öffentlichkeit bin, hören wir oft unangebrachte, meist sexualisierte Kommentare.“

Im Workshop teilte Dettmer ihre Erfahrungen mit anderen Teilnehmerinnen. Gemeinsam erarbeiteten sie Methoden im Umgang mit Diskriminierung. „Unser Bildungsansatz geht davon aus, dass das meiste Wissen schon in den Leuten steckt“, sagte Seminarleiterin Lena Besenhard. Dieses müsse nur öfter hervorgeholt werden. Kurz nachzufragen, wenn jemand einen diskriminierenden Kommentar äußert und die Person damit zu konfrontieren, reiche oft schon, sagt die 26-Jährige.

Kommentare geben Gefühl, anders als die Norm zu sein

Sie erklärt: „Kritisch nachfragen, ob man das gerade richtig gehört hat, sorgt oft schon dafür, dass die andere Person noch einmal darüber nachdenkt, was sie gerade gesagt hat.“ Auch anderen Betroffenen beistehen und Hilfe anbieten, sei im Alltag wichtig.

Homo- oder Transphobie seien ebenfalls eine Form von Geschlechterdiskriminierung, sagt Maria Dettmer. „Selbst wenn man keine Gewalterfahrungen gemacht hat, wird einem trotzdem das Gefühl vermittelt, anders als die Norm zu sein.“ Vor allem für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sei das sehr schädlich, mahnt die Studierende.

Zuhören und den Blickwinkel der anderen verstehen

Mitorganisatorin Karolin Hansen von der Gender Queer AG sieht ein weit verbreitetes Gesellschaftsproblem, das nicht nur im privaten Bereich gelöst werden muss. „Wir leben in einer Gesellschaft mit vielen Sexismen, mit denen wir sozialisiert und damit groß werden.“ Die 29-Jährige weiter: „Davon kann sich niemand freisprechen.“

Das merke man nicht nur an unangemessenen Kommentaren und Verhaltensweisen im Alltag, sondern auch an massiven Problemen wie Ungleichheit bei Berufschancen und vor allem Gewalt gegen Frauen – unter anderem durch den (Ex-)Partner. Hansen erklärt: „Statistisch gesehen gibt es in Deutschland jeden Tag einen Mordversuch an einer Frau und jeden dritten Tag wird eine ermordet.“

Maria Dettmer hat einen Tipp: „Fragen stellen, zuhören und versuchen, den Blickwinkel der betroffenen Person nachzuvollziehen, ohne wertende Kommentare zu geben.“

Von Anh Tran