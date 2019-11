Gegen den November-Blues: So bunt ist die Rostocker Lichtwoche

Rostock

Mehrere hundert Rostocker ließen es sich vom unerbittlichem Dauerregen nicht abschrecken und besuchten am Montagabend am Uniplatz die Eröffnung der 18. Lichtwoche. Stadtwerke-Vorstand Ute Römer sprach angesichts des Regenschirm-Meers von einem besonders gelungenen Auftakt des Licht- und Farbenspektakels. „Wir wollen Licht in unsere schöne Stadt bringen“, sagte sie. So ein trüber Novembertag sei wie geschaffen dafür.

Das sahen die meisten Leute auf dem Uniplatz wohl genauso. Es gab viel Applaus für eine bunte Projektion auf das Barocksaal-Haus, die anlässlich des 600-jährigen Uni-Jubiläums durch die bewegte Geschichte der Hochschule führte. Anschließend erstrahlte die Fassade mit einer Animation aus Farben und Formen, unterlegt mit Musik von Pop bis Heavy Metal.

Gute Aussicht dank transparentem Regenschirm

„Das war ganz toll“, fand Zuschauerin Maria Heinze. Die 34-Jährige kam direkt von der Arbeit zur Lichtwoche. Vorsorglich hatte sich sie einen durchsichtigen Schirm mitgebracht. Obwohl ihr der Regen eigentlich nichts ausmacht. „Der November ist mein Lieblingsmonat“, sagte sie.

„Das ist eine sehr gute Tradition“, lobte Rüdiger Vogel, der sich ebenfalls nicht vom Regen abschrecken ließ. Zusammen mit seiner Frau Karin Ahrens machte er im Stadtwerke-Zelt viele interessante Begegnungen – unter anderem mit einen Wissenschaftler aus Indien, der in Dummerstorf arbeitet und sich freute, Englisch sprechen zu können. Die bunte Woche bringe im ansonsten ereignisarmen November Leben in die Innenstadt, meint das Ehepaar. Dieses Jahre wollen die beiden unbedingt bei der historischen Nachtwächter-Führung mitmachen, die täglich um 17 Uhr am Uni-Platz startet.

Hände waschen verboten: Goldene Fee verteilt Sternenstaub

Dabei werden sie auf Willi Holst oder einen seiner beiden Kollegen treffen. Der Mitbegründer des Rostocker Stadtführervereins lässt seit 2004 jedes Jahr die Besucher der Lichtwoche an seinen scheinbar unerschöpflichen Wissen über seine Heimatstadt teilhaben. Bei seiner Nachtwächter-Tour will er Abstecher in die Zoologische Sammlung und ins Kulturhistorische Museum machen.

Schon als Student führte Willi Holst Besucher und interessierte Rostocker durch die Stadt. Inzwischen ist er 79 Jahre alt, aber immer noch genauso begeistert von dieser Tätigkeit wie am ersten Tag.

Goldene Fee im Klostergarten

Im Klostergarten verteilte eine leuchtende und golden gekleidete Fee Sternenstaub an kleine Besucher. „Jetzt dürft ihr euch 100 Jahre nicht mehr die Hände waschen“, sagte die Straßenkünstlerin, was die zuschauenden und mit Handys mitfilmenden Eltern mit einem Lächeln zur Kenntnis nahmen.

Einige Meter weiter blieben die nassgeregneten Bierbänke vor dem kleinen Kinderkino leer. Jeden Tag gibt es hier von 14 bis 20.30 Uhr Kinderpunsch und Glühwein, dazu werden Defa-Kinderfilme gezeigt – vor der Parkkulisse mit vielen leuchtenden Tierfiguren und hoffentlich weniger Regen. Die Einnahmen aus dem Getränkeverkauf gehen an „Projekte für eine bunte und offene Gesellschaft“, teilen die Stadtwerke, Veranstalter der sechstägigen Lichtwoche mit.

Täglich Programm bis Sonnabend

Bis zum großen Finale mit Feuerwerk und Lichtshow am Sonnabend (18.30 Uhr) werden täglich auf dem Uniplatz und im Klostergarten Führungen sowie Straßenkunst geboten. Um die Ecke im Haus der Stadtwerke ( Kröpeliner Straße 32) gibt es wechselndes Programm mit Live-Musik und Theater (18.30 Uhr). Freitag und Sonnabend beginnt jeweils um 15.30 ein großes Bühnenprogramm mit Licht- und Feuershows sowie Musik. Stadtwerke-Mitarbeiter treten mit ihrer eigenen Band, den „Klangversorgern“, auf (Sonnabend 15.45 Uhr).

Glühwein trinken und Gutes tun Spendenempfänger gesucht: Die Einnahmen aus dem Getränkeverkauf bei der Lichtwoche gehen auch in diesem Jahr an einen guten Zweck. Gemeinnützige Vereine können sich um einen Teil der Spende über die Internetseite www.swrag.de bewerben. Im vergangenen Jahre kamen 13 500 Euro zusammen. Hobbyfotografen gesucht: „Wärme“ heißt das Thema des diesjährigen Fotowettbewerbs zur Lichtwoche, den die Stadtwerke veranstalten. „Zeigen Sie, was Sie in der dunklen Jahreszeit warmhält“, rufen die Veranstalter auf. Es können durch die Lichtwoche inspirierte Fotos oder Alltagsszenen eingereicht werden. Das Siegerbild wird per Online-Abstimmung ermittelt. Musikfreunde gesucht: Am Donnerstag findet im Barocksaal ein Benefizkonzert der Young Academy Rostock statt. Es beginnt um 19 Uhr, Karten kosten 15 Euro.

