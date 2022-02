Rostock

Jan Köhler beschreibt es so: „Wer an einen Wachmann denkt, hat oft noch einen Türsteher vor Augen oder einen älteren Herrn mit großem Schlüsselbund, der nachts seine Runden dreht.“ Köhler weiß, wovon er redet: Als Geschäftsführer des Rostocker Sicherheitsdienstes ABS hat er schon alle Klischees gehört.

Doch die Arbeit im Wachdienst habe sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt: „Seit zwei Jahren ist unsere Branche von der Innenministerkonferenz als fester Teil der Sicherheitsorganisation in Deutschland anerkannt“, sagt Köhler, der auch Vorsitzender des Branchenverbands BDSW in MV ist.

Gehalt mehr als verdoppelt

Auch das Vorurteil der Hungerlöhne in der Branche stimme nicht mehr: „Vor elf Jahren hatten wir tatsächlich noch Gehälter von fünf Euro pro Stunde. Doch bei der jüngsten Tarifrunde im November 2021 wurden 11,05 Euro für die unterste Lohngruppe ausgehandelt.“

Das bekommt auch Ricarda Röttger. Die 43-Jährige steht derzeit im Ortsamt Mitte Wache. Seit 2014 arbeitet die gelernte Hauswirtschafterin bei ABS – und fühlt sich dort wohl: „Der Job ist sehr vielseitig und man hat immer wieder mit anderen Menschen zu tun. Der eine ist lieb – und der andere eben manchmal nicht so sehr“, scherzt sie.

In manchen Monaten ist es schwer

Röttger arbeitet wegen einer Erkrankung nur in Teilzeit. Mit 25 Wochenstunden kommt sie als angelernte Kraft auf 950 Euro im Monat. „In manchen Monaten ist es schwer, damit über die Runden zu kommen, etwa wenn eine Versicherung fällig wird. Aber ich lebe recht gut damit.“

Große Sprünge machen oder Geld zur Seite zu legen – das sei allerdings nicht drin. „Mehr wäre natürlich schön. Aber dafür dass ich den Beruf nicht gelernt habe, ist es okay.“ Röttger freut sich jetzt auf die versprochene Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro. Dann hätte sie rund 1000 Euro im Monat.

Mehr Geld mit Ausbildung

Röttgers Chef Jan Köhler hat kein Problem damit, auch Ungelernte einzustellen. „Die machen dann eine zweimonatige Ausbildung mit abschließender Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer.“

Sicherheitsmitarbeiter ist aber auch ein anerkannter Lehrberuf: Es gibt eine zwei- und eine dreijährige Ausbildung und auch einen Meister. Mit diesen Qualifikationen steigen dann auch die Löhne deutlich.

Das verdient man im Wachdienst Der Stundenlohn im Sicherheitsdienst richtet sich nach der Art der Ausbildung: Angelernte Hilfskräfte mit einem mehrtägigen Einführungskurs: 11,05 Euro Qualifizierte Sicherheitsmitarbeiter mit mehrwöchiger Schulung und IHK-Prüfung: 11,45 Euro Sicherheitsmitarbeiter mit qualifiziertem Berufsabschluss nach zweijähriger Ausbildung: 12,50 Euro nach dreijähriger Ausbildung: 13,50 Euro Meister für Schutz und Sicherheit: 16,80 Euro Hinzu kommen zahlreiche unterschiedliche Zuschläge, je nach Art der Tätigkeit und des Einsatzbereiches. So gibt es etwa beim Dienst in Bus und Bahn 35 Cent pro Stunde extra, als Kaufhausdetektiv zwei Euro. Schichtleiter erhalten 75 Cent zusätzlich. Für eine lange Dienstzeit gibt es dagegen keinen Zuschlag. Als Geschäftsführer verdient ABS-Chef Jan Köhler nach eigenen Angaben etwa das Dreifache eines einfachen Mitarbeiters, muss sich dafür allerdings selbst sozialversichern.

Brenzlige Situation

Zu Röttgers Tätigkeitsbereich gehört normalerweise auch der Ordnungsdienst im Fußballstadion – nicht nur beim Zweitligisten FC Hansa, sondern auch in Hamburg und Berlin.

Dabei hat sie auch schon einiges erlebt: „Bei einem Europapokalspiel im Berliner Olympiastadion waren wohl gefälschte Karten im Umlauf. Die Inhaber wurden nicht reingelassen und drohten daher damit, das Stadion zu stürmen.“ As die Randalierer schon fast die Ordnerkette erreicht hatten, griff gerade noch rechtzeitig die Polizei ein, erinnert sich die 43-Jährige.

Aufpassen auf Fans

Im Ostseestadion gab es solche brenzligen Situationen noch nicht. „Da achten wir vor allem auf die Rostocker Fans, die nicht Hansa, sondern die Gastmannschaft unterstützen. Auf sie haben wir ein besonderes Auge, damit sie nicht unter den Hansa-Fans untergehen.“

Ab und zu komme es vor, dass vor allem Angetrunkene eine dicke Lippe riskieren und sie auch mal anpacken. „Dann bleibe ich ruhig und frage: ‚Was ist Dein Problem?‘ Und meistens haben sie dann gar keins.“

Sollte es aber dann doch mal eskalieren, würde Röttger die „Delta-Truppe“ rufen, drei bis vier etwas robustere Kollegen, die speziell für solche Zwischenfälle trainiert sind.

Dürfen Ordner das Spiel sehen?

Eine Frage interessiert wahrscheinlich viele Fußball-Fans: Dürfen Ordner sich auch das Spiel anschauen? „Nein, wir sollen ausschließlich auf die Zuschauer achten“, betont Röttger. „Aber wenn alle aufspringen und jubeln, schauen wir doch mal nach, was gerade passiert ist“, gibt sie zu.

Die Wachfrau ist allerdings nur auf den Tribünen zuständig, den Innenraum bewachen eigene Hansa-Ordner. Und auch die sollen eigentlich immer mit dem Rücken zum Spielfeld stehen, sagt Köhler.

Beleidigungen wegstecken

Zum Thema Gewalt erklärt er: „Körperliche Angriffe auf meine Mitarbeiter sind sehr selten. Verbale Attacken gibt es schon ab und zu. Aber das muss ein Wachmann wegstecken.“

Die Sicherheitsleute selbst wiederum sind angehalten, bei Konflikten zurückhaltend zu bleiben. „Wir beobachten und melden Vorfälle an die Polizei. Wir können auch auf freiwilliger Basis Personalien aufnehmen. Wenn sich dann jemand weigert, können wir ihn auch vorläufig festnehmen – das darf übrigens jedermann.“

Noch nie Angst gehabt

Die Gefahr, dass er sich potenzielle Gewalttäter oder gar Rechtsextreme ins Unternehmen holt, sieht Köhler nicht. „Seit 1996 werden alle Beschäftigten auf Zuverlässigkeit überprüft. Seit 2018 gibt es ein Register aller Wachdienstmitarbeiter, die dafür alle Behörden durchlaufen müssen, auch den Staatsschutz.“

Auch Ricarda Röttger zieht das friedliche Gespräch vor: „Wenn jemand aggressiv wird, klappt es meistens mit reden. Da kann ich auch recht schlagkräftig sein. Ich habe auch noch nie Angst im Job gehabt.“

Grenze überschritten

Jetzt, da die Fußballstadien leer sind, sei der Job ein wenig eintönig. Seit Monaten arbeitet Röttger nur im Ortsamt. Da wurde es bislang nur einmal ein wenig lauter: „Ein Reichsbürger ist ausgetickt und hat geschimpft und dabei wild gestikuliert.“

Damit war eine Grenze überschritten, erklärt Röttger: „Schimpfen und laut werden ist noch okay, aber wenn jemand mit den Händen fuchtelt, müssen wir eingreifen, bevor es weiter eskaliert.“ Sie rief Kollegen, die auch prompt anrückten und den Mann etwas unsanft vor die Tür komplimentierten.

Von Axel Büssem