Rostock

Schluss mit dem Titel „Billiglohn-Land“? Immer mehr Arbeitgeber in MV packen ihren Mitarbeitern mehr Geld in die Lohntüte – um Fachkräfte zu halten und neue Leute an die Küste zu locken.

Jüngstes Beispiel ist das größte Unternehmen des Landes: Die Rostocker Kreuzfahrt-Reederei Aida hat sich mit der Gewerkschaft Verdi auf einen Lohn-Plus von satten acht Prozent für die Arbeitnehmer geeinigt. Auch die 15 000 Beschäftigten im Groß- und Außenhandel in MV bekommen in den kommenden zwei Jahren fast fünf Prozent mehr Lohn. Darauf einigten sich Arbeitgeber und Gewerkschaften am Donnerstag.

Mehr Geld, mehr Urlaub

Die Gehaltserhöhung bei Aida – sie kommt ein Stück weit überraschend: Noch immer befindet sich die Reederei im Krisen-Modus. Zwar startet am Sonnabend mit der „Aidabella“ das neunte Schiff wieder mit Passagieren an Bord, überwunden ist die Pandemie in der Kreuzfahrt aber noch nicht. Und dennoch will Aida höhere Gehälter zahlen: „Das ist auch eine Anerkennung für das, was unser Team während der vergangenen Monate geleistet hat“, sagt Reederei-Vize Hansjörg Kunze.

Zum 1. Januar gibt es fünf Prozent mehr Lohn und Gehalt, ab 2023 nochmals drei Prozent mehr. Und: Aida zahlt allen Mitarbeitern erstmals Urlaubs- und Weihnachtsgeld. „Zusammen etwa in der Höhe eines Monatsgehaltes – und etwa doppelt so hoch wie der bisherige ,Jahresendbonus’“, so Kunze.

2021 gibt es zudem eine Corona-Prämie – im Schnitt um die 1000 Euro. In den unteren Gehaltsgruppen erhalten die Mitarbeiter zudem mehr Urlaubstage: „Am Ende wird dann jeder 30 Tage Urlaub pro Jahr haben“, sagt der Reederei-Sprecher. Die neuen Regelungen würden „im Wesentlichen“ auch für die Kundencenter von Aida gelten.

Aida will attraktiver werden

Die Gewerkschaft Verdi spricht vom „richtigen Signal zur richtigen Zeit“: „Aida signalisiert den Mitarbeitern, dass es wieder bergauf geht – und Aida macht sich mit diesem Tarifwerk attraktiv für neue Mitarbeiter“, sagt Detlev Follak, Bezirksgeschäftsführer von Verdi. Jahrelang habe sich Aida bei Gehältern zurückgehalten – auch in Zeiten immer neuer Rekordgewinne. „Wenn Aida weiter wachsen will, brauchen sie gute Leute. Und die müssen sie gut bezahlen.“

5000 neue Stellen will die Reederei besetzen – die meisten davon an Bord der Schiffe, mehrere Hundert aber auch Land. „Wir sind noch auf der Suche“, sagt Aida-Vize Kunze. Auch er bestätigt: „Ja, wir wollen mit besseren Tarifen locken.“

Immer mehr Arbeitgeber zahlen drauf

Und Aida ist längst nicht das einzige Unternehmen, das mehr Geld für Fachkräfte bietet: „Die Zeiten, in denen MV ein Billiglohn-Land war, gehen vorbei“, sagt Gewerkschaftschef Follak. Die Metall- und Elektroindustrie etwa zahlt 2022 jedem Beschäftigten 500 Euro extra. „In der Bau-Branche zahlt kaum noch ein Unternehmen Tariflohn – sondern deutlich mehr“, sagt Christoph Bade, Bauunternehmer aus Mönkebude und Innungsmeister der Bauinnung Vorpommern. Der Tarif-Stundenlohn liege bei 13 Euro, er zahle im Schnitt 20 Prozent mehr. „Es gibt keine Fachkräfte mehr am Markt. Wenn wir gute Leute halten wollen, kommen wir um höhere Löhne nicht umher“, so Bade.

Besonders prekär ist der Fachkräftemangel in der Hotellerie und im Gastgewerbe. Das Hotel „Haffhus“ in Ueckermünde hat darauf reagiert – nicht mit mehr Geld auf den Konten der Mitarbeiter, sondern mit „Sonderleistungen“: „Guten Mitarbeitern spendieren wir ein E-Auto, das sie bei uns auch kostenlos laden dürfen“, sagt Personalchef Dirk Klein. Das funktioniert: Sogar aus Berliner Spitzenhotels habe das „Haffhus“ schon Leute abwerben können. „Ein Auto kostet den Mitarbeiter sonst um die 300 Euro im Monat – wenn man Versicherungen, Benzin und Reparaturen einrechnet.“

Auch Alexander Winter, Chef der Rostocker Hotel-Gruppe Arcona, sagt: „Tarif geht gar nicht mehr.“ Sein Unternehmen zahlt neuen Fachkräften bereits Willkommens-Prämien – „und auch wir belohnen alle, die uns einen neuen Mitarbeiter empfehlen.“ Im „Kampf um die Köpfe“ setzt er auf mehrere Maßnahmen: „Mehr Geld ist nur eine Möglichkeit. Mal bieten wir Wohnraum, mal gibt es andere Sonderleistungen.“

Von Andreas Meyer