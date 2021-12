Rostock

Schon fast hatten die Gehlsdorfer den Glauben daran verloren, dass aus ihrem Kirchenplatz endlich das Schmuckstück wird, das sie sich vorstellen. Seit 17 Jahren kämpfen er und seine Mitstreiter nun schon darum, dass das Grundstück im Herzen des Stadtteils Strom- und Wasseranschlüsse bekommt, damit die Versorgung bei Festen gesichert ist, sagt Kurt Massenthe (UFR), Vorsitzender des Ortsbeirats Gehlsdorf.

Auch die Gehwege rundherum müssten endlich neu gepflastert werden, damit der Platz für alle vernünftig erreichbar ist. Der große Umbau lässt noch immer auf sich warten, doch es gibt Hoffnung.

Am Kirchenplatz ist immerhin ein bisschen was passiert – weil die Ostseesparkasse Rostock (Ospa) dort vorübergehend ihre Zelte aufgeschlagen hat. In einem Container können Kunden derzeit Geld abholen und sich beraten lassen. Er ersetzt seit Mai die Filiale in der Fährstraße. Dort will die Ospa neu bauen: eine moderne Anlaufstelle für die Gehlsdorfer und acht Wohnungen. Das alte Haus muss wegen Staunässe abgerissen werden.

Ospa pflasterte öffentlichen Weg auf eigene Kosten

Auch wenn anfangs nicht alle begeistert waren, dass auf ihrem Kirchenplatz nun ein eher unansehnlicher Baucontainer als Sparkassen-Filiale dient: Der Platz vor dem Eingang wurde vernünftig gepflastert und der Weg am unteren Ende des Platzes gemacht, so Massenthe. „Der soll bleiben und dort später unsere mobile Bühne für Stadtteilfeste und Ähnliches aufgestellt werden.“

Die hätten die Ortsbeiratsmitglieder bereits bestellt, zur Hälfte aus dem Budget finanziert, das die Stadt den Gremien jährlich zur Verfügung stellt. Die andere Hälfte wolle die Stadt zuschießen.

Eigentlich wäre es auch ihre Aufgabe gewesen, Straßen und Wege auf dem öffentlichen Platz zu sanieren. Weil sie ihren Container aufstellen wollte, sprang die Ospa in die Bresche und hat „die neuen Wege über den Kirchenplatz nördlich und westlich der Container in Abstimmung mit dem Ortsbeirat herstellen lassen und bezahlt“, wie Sprecherin Franziska Christen bestätigt.

Wie viel die Sparkasse dafür investiert hat, will sie nicht verraten. Rund 60 000 Euro sollen es nach OZ-Informationen aber gewesen sein.

„Wir sind der Ospa sehr dankbar“, sagt Massenthe. Und auch für die Stadt findet er zum Jahresende noch ein paar lobende Worte. Denn nachdem die Sparkasse den Anfang gemacht hat, war auch das Tiefbauamt zur Stelle, hat drei Wege in der mit Kopfsteinen gepflasterten Klaus-Groth-Straße neu asphaltiert und Borde abgesenkt, sodass auch Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind, mit dem Rollstuhl oder Rollator auf den Kirchenplatz kommen.

„Etwa jeder Fünfte, der hier unterwegs ist, hat ein Handicap“, sagt Massenthe. Das liege an der Bevölkerungsstruktur, aber auch daran, dass Einrichtungen wie der Michaelshof der Evangelischen Stiftung dort Hilfe für Behinderte leisten. Auch die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universitätsmedizin liegt im Stadtteil.

Stadt investierte 51 000 Euro in barrierefreie Übergänge

Nach einem Vor-Ort-Termin mit Heiko Tiburtius, Leiter des städtischen Tiefbauamtes, und dessen Mitarbeiterin Ines Rubin sei plötzlich alles ganz schnell gegangen, sagt Massenthe. „Die haben sich das angeguckt und dann ruckzuck losgelegt.“

Und tatsächlich: In nicht einmal drei Wochen im Oktober sind die Arbeiten laut Angaben aus dem Rathaus umgesetzt worden. Kostenpunkt: 51 000 Euro.

Auch die Stadtgärtner hätten vor dem Winter noch frischen Rasen gesät, Narzissen in die Erde gebracht und den Sandweg parallel zur Fährstraße ausgebessert. 2022 soll am Kirchenplatz noch eine zusätzliche Bank aufgestellt werden. Wann der Kirchenplatz final und komplett umgestaltet wird, steht allerdings weiter in den Sternen.

„Grundsätzlich soll eine Umgestaltung des Kirchenplatzes zur Aufwertung des Standortes in den nächsten Jahren erfolgen. Aussagen bezüglich des Zeitraumes zur Durchführung der Maßnahme können derzeit nicht getätigt werden“, hieß es dazu kurz vor Weihnachten aus dem Rathaus. Auch, was genau gemacht werden muss und wie teuer das wird, ist demnach weiter unklar.

Fest steht: Bis voraussichtlich Ende 2023 steht vorerst die Ospa-Filiale im Container auf der Grünfläche im Herzen Gehlsdorfs. Denn erst im April rechnet die Sparkasse laut Angaben von Sprecherin Christen mit der Baugenehmigung für das Wohn- und Geschäftshaus am alten Standort in der Fährstraße. Fertig wird das dann frühestens Ende 2023, sodass der Container überflüssig wird.

