Geister in Rostock: Diese Legenden ranken sich um den Neuen Markt

Ein Knacken oder schwere Schritte vom unausgebauten Dachboden, ein kalter Windhauch obwohl kein Fenster geöffnet ist. Manchmal erleben Menschen Situationen, die mit dem Verstand nicht zu erklären sind. Der Rationale denkt sich „Es gibt keine Geister. Das war bestimmt nur der Nachbar oder eine pustende Fliege.“

„ Mecklenburg Vorpommern ist ein Land voller Geistergeschichten und Legenden.“, sagt Dr. Hartmut Schmied, Legendenforscher und Buchautor aus Rostock. Auf dem Dachboden des Rostocker Rathauses gibt es einen guten Geist, der auf die Mitarbeiter und Einwohner der Stadt aufpasst. Der Rathausgeist erscheint als Gesicht einer schlafenden Frau mit einem weißen Schleier. Bei dieser Umfrage möchte die OZ einen Namen für den Rostocker Rathausgeist finden. Anders als dieser, ist die Legende um das Brumbärenloch aber wirklich wahr.

Die Legende vom Brumbärenloch

Im frühen Mittelalter war Bier ein Grundnahrungsmittel. In Rostock gab es über 200 Brauhäuser und das Rostocker Bier war bis Skandinavien berühmt. Die Studenten der Stadt, die manchmal zu tief in den Bierkrug schauten, wurden vom Stadtwächter in den Ausnüchterungskarzer gebracht. „Der Ausnüchterungskarzer befand sich an der Stelle, wo heute der Ratskeller ist.“, erzählt Ulrich Kunze, der Pressesprecher des Rostocker Rathauses.

Das Geheimnis um die Bronzeschlange des Rathauses

„Die Bronzeschlange, welche sich an der Außenfassade des Rathauses am Neuen Markt befindet, bewahrt das Geheimnis ihrer Herkunft seit über hundert Jahren.“, erzählt Legendenforscher Hartmut Schmied. Im Jahr 1997 wurde die Schlange, die dem, der sie streichelt, Glück bringen soll, gestohlen und tauchte erst nach vier Jahren wieder auf. Ein Jahr nach dem Diebstahl wurde eine neue Schlange angefertigt und am Rathaus befestigt. Die ursprüngliche Schlange, welche kleiner ist, befindet sich, seit sie wieder zurückgekehrt ist, im Büro des Oberbürgermeisters, damit der OB der Stadt jederzeit sein streichelbares Glück in der Nähe hat. Bedrohlicher ist die Legende zu dem Blutstein auf dem Neuen Markt.

Der Blutstein auf dem neuen Markt

Wer 15 Schritte vom Burwitz auf den Neuen Markt läuft erspäht einen roten Stein auf dem ein Kreuz eingeritzt ist. Der Blutstein erinnert an eine Rachetat aus dem Mittelalter. Als ein frischvermähltes Brautpaar aus der Marienkirche kam, wurde die Braut hier erstochen. Ein Mann, der die Frau gern selbst geheiratet hätte hatte beschlossen, dass niemand anders sie als die Seine bezeichnen soll. Ebenso tragisch ist die Legende von dem Bleichermädchen.

Das Bleichermädchen von Sankt Marien

In der Rostocker Marienkirche zwischen dem Taufbecken und der astronomischen Uhr befindet sich eine kleine Glocke, die an das tragische Begräbnis des Bleichermädchens erinnert. Die Tochter eines Bleichmeisters wurde um 1300 unehelich schwanger, worauf sie vom Volk geächtet und schließlich ins Wasser gestoßen wurde. Beim Grabzug wollte die kleine Glocke die Ehre des Mädchens retten, woraufhin Kerzenlichter vom Himmel fielen. Dieses beeindruckende Szenario veranlasste den reichen Sohn eines Kaufmannes, seine schlimme Tat zu gestehen.

