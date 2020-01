Rostock

Die Baugrube läuft immer wieder mit Wasser voll. Der Gehweg sackt ab und rostige Rohre liegen auf dem umzäunten Grundstück herum: Seit Monaten rührt sich nichts auf der Geisterbaustelle an der Ecke Am Vögenteich/ August-Bebel-Straße in Rostock, während auf der anderen Straßenseite schon die ersten Mieter in die neuen Gebäude gezogen sind. Doch nach einem Jahr Stillstand sollen die Arbeiten auf der Baustelle nun wieder aufgenommen werden. Das jedenfalls verspricht der neue Bauherr Fred Musahl aus Waren an der Müritz.

„Wir wollen noch im Januar wieder anfangen. Es sind ein paar Erdarbeiten zu erledigen, dann wird die Bodenplatte fertiggestellt“, sagt Musahl. Anfang des zweiten Quartals beginne der Hochbau. „Der Rohbau wird 14 bis 16 Monate dauern“, schätzt der Unternehmer.

In rund zwei Jahren soll der geplante Komplex dann komplett fertig sein: Zwei Gebäude mit fünf und sechs Etagen entstehen zwischen Karlstraße, August-Bebel-Straße und Vögenteich. 89 Mietwohnungen sind vorgesehen, die meisten davon mit zwei bis drei Zimmern. Dazu kommen 17 Läden mit einer Nutzfläche von etwa 1200 Quadratmetern. Das Investitionsvolumen liegt im zweistelligen Millionenbereich.

Boden musste komplett ausgetauscht werden

So soll die Bebauung am Vögenteich aussehen. Quelle: HRO

Bauherr des Wohn- und Geschäftshauses mit Tiefgarage war ursprünglich die Rostocker Hanse Gruppe. Dem Unternehmen kamen jedoch giftige Hinterlassenschaften einer chemischen Reinigung an der Karlstraße teuer zu stehen: Das schwierige Erbe aus DDR-Zeiten war bekannt, aber nicht das Ausmaß der Verseuchung. Der Boden in der Baugrube am Vögenteich musste komplett ausgetauscht werden.

Die Hanse Gruppe beauftragte Sachverständige, die diverse Bodengutachten erstellten. Gemeinsam mit dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalu MM) wurde ein Sanierungskonzept entwickelt. Mehrere Tausend Tonnen kontaminierter Erde mussten zur Sondermülldeponie nach Ihlenberg gebracht werden.

Baustelle ist seit Mai wieder freigegeben

Nach dem Bodenaustausch ist die Baustelle im Mai 2019 wieder freigegeben worden, wie das Landesumweltministerium auf OZ-Anfrage mitteilt. Für Nachbarn bestand aus Sicht der Behörden keine Gefahr: „Wegen der fast vollständigen Neubebauung des Areals seit den 90er Jahren gelten mögliche historische Belastungen des Bodens als überwiegend ausgeräumt“, teilte das Ministerium dazu bereits 2018 mit.

Der Gehweg an der Baustelle sackt teilweise ab. Quelle: OVE ARSCHOLL

Trotz der Freigabe konnte die Hanse Gruppe den Bau nicht fortsetzen – aus betrieblichen Gründen, wie es heißt. Schon Mitte 2019 liefen die Verhandlungen mit Fred Musahl. „Ich kenne die Leute von der Hanse Gruppe und bin gefragt worden, ob ich das Projekt übernehmen kann“, berichtet der Bauunternehmer. Er entschied sich dafür, weil er über die Kapazitäten verfüge. „Und es eine schöne Ecke für Rostock ist.“

Musahl kennt sich mit schwierigen Projekten aus: Er hat zum Beispiel bereits den Hornschen Hof von einem abrissreifen, früheren Getreidespeicher in ein flottes historisches Gebäude zum Wohnen verwandelt.

Schon immer Wirbel um Fläche am Vögenteich

Um die letzte große freie Fläche am Vögenteich hatte es schon vor Baubeginn ein jahrelanges Hin und Her gegeben. Mehrfach wechselte das Areal den Eigentümer. 2017 hieß es dann zunächst, ein niederländischer Investmentfonds für reiche Privatanleger wolle hier fast 30 Millionen Euro in einen neuen Gebäudekomplex mit 107 Wohnungen stecken. Investor ist nun jedoch die Catella-Gruppe, ein wohnwirtschaftlicher Immobilienfonds aus München, mit dem Fred Musahl bereits in Gehlsdorf zusammenarbeitete.

