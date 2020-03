Rostock

Einen großen Schrecken bekamen einige Autofahrer am Dienstagvormittag auf einer viel befahrenen Straße im Rostocker Stadtteil Lütten Klein. Ihnen kam ein Lastwagen, der als Falschfahrer unterwegs war, entgegen. Offenbar hatte sich der ortsfremde Brummifahrer verfahren und wollte auf die gegenüberliegenden Spuren der Stadtautobahn wechseln. Der Vorfall hatte sich gegen 9.20 Uhr ereignet.

Einigen Autofahrern, die auf der Warnowallee in Richtung Tunnel/B 105 unterwegs waren, kam plötzlich der Lkw auf ihrer linken Fahrspur direkt entgegen. Dieser war zuvor von der Stadtautobahn-Abfahrt Groß Klein gekommen und verbotenerweise entgegen der Fahrtrichtung nach links auf die Warnowallee aufgefahren. Dort fuhr der Lkwfahrer unbeirrt wenige Hundert Meter weiter, ließ sich auch von Hupen und Lichthupen anderer Verkehrsteilnehmer nicht stören.

Autofahrer mussten ausweichen

Die Autofahrer, die in Richtung Tunnel unterwegs waren, mussten weit nach rechts ausweichen, um nicht frontal mit dem Laster zusammenzustoßen. Die Irrfahrt des Lkw endete erst an der Auffahrt zur Stadtautobahn in Richtung Evershagen/Zentrum. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb es bei den Autofahrern bei einem großen Schrecken, glücklicherweise kam es zu keinen Unfällen.

