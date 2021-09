Rostock

Ein 52-jähriger Mann hat am Mittwochvormittag einen Polizeieinsatz in Rostock ausgelöst. Nach Angaben der Polizei , wurde der Mann gegen 10.30 Uhr im Stadtteil Biestow festgenommen, nachdem er in den Morgenstunden in der Hansestadt und im Landkreis aufgefallen war. Er fuhr teilweise viel zu schnell, außerdem war er auf der A 19 zeitweise als Geisterfahrer unterwegs.

Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber im Einsatz. Zuvor soll der 52-Jährige Angestellte und Patienten im Zentrum für Nervenheilkunde in Gehlsdorf bedroht haben. Als der Mann in Biestow versuchte zu Fuß zu fliehen, konnten die Beamten ihn festnehmen. Es wurde niemand verletzt. Der tatverdächtige war bereits polizeibekannt.

Von OZ