Heiligendamm

Sie treiben direkt am Ufer, in Strandnähe. In der Sonne schimmern sie gelb – und bei Berührung zerfallen sie sofort: Rätselhafte „Teppiche“ sorgen seit Wochenbeginn für Rätselraten und Sorgen bei Badegästen an vielen Stränden in Mecklenburg – unter anderem in Heiligendamm.

Auf den ersten Blick erinnert der Belag auf der Wasseroberfläche sogar an Blaualgen. Doch Experten geben nach einem ersten Blick Entwarnung.

Teppich von den Feldern?

„Wir haben keine Wasserproben von Heiligendamm vorliegen, weshalb man nicht 100-prozentig sicher sein kann, was hier für die gelbliche Verfärbung des Wassers sorgt“, sagt Dr. Anke Kremp, Phytoplanktonexpertin am Warnemünder Leibniz-Institut für Ostseeforschung (IOW).

Aber: „Um diese Jahreszeit kann man immer wieder beobachten, dass in großen Mengen Pflanzenpollen – von Rapsfeldern oder auch von Kiefernwäldern – auf die Ostsee geweht und dann vom Wind in Buchten zusammengetrieben werden. Diese Pollenansammlungen weisen die markante hellgelbe Farbe auf, wie sie auf den Fotos zu sehen ist“, so Kremp weiter. Und die beste Nachricht für alle Badegäste ist: „Wenn es sich um Pollenansammlungen handelt, sind diese völlig ungefährlich.“

Zu kalt für Blaualgen und Vibrionen

Aktuell ist die Ostsee noch deutlich kühler als die Luft: In Warnemünde und auch in Heiligendamm ist das Wasser gerade mal 15 Grad „warm“ – zu kalt für all jene Lebewesen, die Badefreuden trüben könnten. „Es gibt keinen Phytoplankton-Organismus, der typischerweise um diese Jahreszeit in Massen auftreten und hellgelbe Teppiche an der Wasseroberfläche ausbilden würde. Für die ‚üblichen Verdächtigen‘ ist das Wasser noch viel zu kalt“, sagt IOW-Forscherin Kremp.

Auch die typischen Ostseebakterien wie Vibrionen vermehren sich erst ab 20 Grad Wassertemperatur stärker. Cyanobakterien, besser bekannt als Blaualgen, brauchen sogar 25 Grad, um optimal wachsen zu können.

Von Andreas Meyer