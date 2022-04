Gelbensanderin nimmt Ukrainer auf und ist sauer auf Ämter: „Hier ist niemand vorbereitet“

Gelbensande

Die Ukrainerin Olga und die Deutsche Renate Schulz aus Gelbensande kennen sich seit zwei Jahrzehnten. Die damals 20-Jährige war hergekommen, weil sie Deutsch lernen wollte. Entwickelt hat sich eine innige Freundschaft. „Sie ist wie meine zweite Mutti“, sagt Olga mit Tränen in den Augen. Renate Schulz nimmt sie in den Arm und gibt ihr einen Kuss. Gern wäre Olga als junge Frau in Rostock geblieben. Doch ihre eigene Mutter war dagegen. So ging sie zurück in die Ukraine.

Doch die Verbindung zwischen den beiden Familien blieb. „Wir haben Olga dann auch mal zu Hause besucht“, sagt die 73-Jährige. Das sei eine schöne Zeit gewesen. „Wir haben mein Brautkleid zusammen ausgesucht. Mit einem Schmetterling“, sagt Olga. Sie lächelt, doch hinter ihrem Lächeln verbergen sich die Sorgen und Ängste. In dem Land, wo sie aufgewachsen ist und geheiratet hat, ist nun Krieg.

Im vergangenen Jahr war sie das letzte Mal in Gelbensande. Mario – der Sohn von Renate Schulz – hatte heimlich einen Überraschungsbesuch zum Geburtstag seiner Mutter organisiert. Die Freude war groß – die Überraschung gelungen. 15 Jahre hatten sie sich nicht mehr gesehen. „Wir haben uns nie aus den Augen verloren“, sagt Renate Schulz. Vielleicht sei der Grund, dass sie nie eine eigene Tochter hatte.

Zwei Tage lang auf der Flucht

Seit Mitte März ist Olga wieder in Gelbensande. Mit dabei, ihre beiden Kinder Andrii (12) und Olga (6). Ihr Mann durfte dieses Mal nicht mit – er muss wegen des Krieges in der Ukraine bleiben. Jeden Tag telefoniert sie mit ihm. Die Angst, ihn zu verlieren, ist groß. Olga wollte nicht gehen, doch Renate Schulz redete immer wieder auf sie ein: „Denk an Deine Kinder, Olga. Denk an Deine Kinder.“

Nachdem die Familie Tage im Keller verbracht hat, die Sirenen gingen und schließlich drei Bomben einschlugen, war ihr klar: Hier konnte sie nicht bleiben. Sie musste fliehen. Sie packte Kleidung für sich und die Kinder und ließ ihren Mann und ihr Zuhause zurück. Zwei Tage lang war sie unterwegs. „Ich hatte solche Angst“, sagt Olga. Allein an der Grenze zu Polen standen sie sieben Stunden.

Im Ferienhaus in Gelbensande in Sicherheit

Dort hat sie sich mit einer Freundin und deren Kinder getroffen sowie mit einer Bekannten und deren Sohn. „Kannst du denn noch fünf Weitere aufnehmen, hat sie mich gefragt“, erzählt Renate Schulz. Da sei ihr das Herz in die Hose gerutscht. „Aber ich habe Ja gesagt und es nicht bereut“, sagt die rüstige Seniorin, die auch noch ihren 77-jährigen Mann pflegt.

Olga und ihre beiden Kinder wohnen nun im Ferienhaus im Garten der Schulz’. Die anderen fünf Ukrainer/-innen fanden in Blankenhagen eine Bleibe. „Der Pastor hat uns bei der Suche sehr geholfen“, ist Renate Schulz noch immer dankbar. Auch wenn sie dort wegen einer Ferienvermietung schon wieder raus mussten. Jetzt sind auch sie in Gelbensande in einer privaten Wohnung untergebracht.

Jungen lernen in Rövershagen an der Schule Deutsch.

Die Söhne der drei ukrainischen Frauen gehen in Rövershagen zur Schule. „Hier lernen sie erst einmal Deutsch“, sagt Renate Schulz. Sie ist erleichtert, dass die Kinder unterrichtet und betreut werden. Auch die Frauen würden gern arbeiten und etwas für die Unterstützung, die sie bekommen, zurückgeben. „Sie möchten kein Geld, sondern auch anderen helfen“, sagt die Gelbensanderin. Wenn sich was am Vormittag für sie finden würde, wären die Frauen und auch sie froh.

Entsetzt ist Renate Schulz allerdings über einige Mitarbeiter/-innen in den Ämtern. Für die Nebenkosten, wie Strom und Wasser, kann sie einen Antrag auf Kostenübernahme stellen. Für die entgangene Miete wird nichts erstattet. „Da sagen die vom Amt doch tatsächlich zu mir: ‚Wenn es Ihnen zu viel wird, dann müssen Sie die Ukrainer in die Sammelstellen bringen, da werden sie dann irgendwann verteilt‘“, sagt Renate Schulz entsetzt.

„Dann fahre ich lieber einmal weniger in den Urlaub.“

Sie habe mit einer Sozialarbeiterin, die in der Hansemesse geholfen hat, gesprochen: „Das waren Zustände dort: Corona, Magen-Darm-Infekte, Katzen und Hunde in vollgesch… Käfigen. Und dazwischen die Kinder. Schlimm, ganz schlimm!“ Für sie kommt nicht infrage, jemandem aus Kostengründen nicht mehr zu helfen: „Dann fahre ich lieber einmal weniger in den Urlaub.“

Renate Schulz macht sich allerdings Sorgen um Olga. Sie hat die seltene Autoimmunkrankheit Morbus Bechterew. Eine rheumatische Erkrankung, die sie von ihrem Vater geerbt hat. Sie kann nicht geheilt, sondern nur aufgehalten werden. „Wir brauchen dringend Tabletten. Waren auch schon bei einem Arzt, aber der hat uns abgewiesen mit dem Hinweis, dass dies keine Notfallbehandlung sei, und hat uns wieder weggeschickt“, sagt Renate Schulz. Sie ist über die Art und Weise, wie Flüchtlinge und Helfer im Stich gelassen werden, schockiert: „Hier ist niemand auf irgendetwas vorbereitet.“

Trotz all des Trubels und des Aufwands ist die 74-Jährige erleichtert, dass Olga und ihre Kinder erst einmal in Sicherheit sind. Nun hoffen Renate Schulz und die ukrainischen Frauen nur noch eins: „Dass der Krieg endlich ein Ende hat!“

Von Stefanie Adomeit