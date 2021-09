Kaufrausch royal: Immer mehr Immobilien-Käufer wünschen sich ein Traumschloss in MV. Die Nachfrage nach geschichtsträchtigen Häusern ist groß. Mit Folgen: Die Preise ziehen an. Und nicht nur für den Kauf müssen Schloss-Interessenten tiefer in die Geldbörse greifen.