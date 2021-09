Geldautomat in Rostock gesprengt: Täter flüchten ohne Beute

Rostock

–Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag in einer Bankfiliale in der Rostocker Südstadt versucht, einen Geldautomaten mit einem Gasgemisch in die Luft zu sprengen. Das Vorhaben gelang nur zum Teil, die Täter mussten ohne Beute flüchten.

Wie die Polizei mitteilte, seien Anwohner in der Majakowskistraße gegen Mitternacht durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen worden. Als die verständigten Polizeibeamten kurz darauf am Tatort eintrafen, waren die Täter bereits über alle Berge.

Betroffen war ein Geldautomat der Deutschen Bank im Südstadt-Center. Die Angreifer hatten eine präparierte Gasflasche in dem Raum deponiert und mit zwei Kabeln, einem roten und einem blauen, eine Verbindung zur Tastatur des Automaten hergestellt.

Dann, so die ersten Ermittlungen, drehten die Täter die Flaschen auf und ließen das Gas einströmen. Doch zur erhofften großen Detonation, die das Geld freilegen sollte, kam es nicht. Lediglich zu einer kleineren.

Die Unbekannten flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung, die Polizei konnte die Täter jedoch nicht mehr stellen. Die Beamten sicherten anschließend den Tatort. Am Donnerstagmorgen rückten schließlich Beamte der Kriminaltechnik an und sicherten in der Bankfiliale wichtige Beweise. Die in weißen Overalls bekleideten Polizisten fotografierten unter anderem den Automaten, die Gasflasche, die Kabel, das Gebäude von außen und innen.

Dazu sicherten sie die auf dem Boden festgestellten Schuhabdrücke und stellten die Gasflasche sicher. Die Fahndung nach den flüchtigen Tätern läuft auf Hochtouren. Wie es hieß, wird die Deutsche-Bank-Filiale für mehrere Tage geschlossen bleiben.

Von Stefan Tretropp