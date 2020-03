Geldstrafe oder Gefängnis: Polizei vollstreckt Haftbefehle am Rostocker Seehafen

Rostock

Die Polizei hat am Samstag zwei Haftbefehle am Rostocker Seehafen vollstreckt. Die Beamten kontrollierten zwei Männer, die per Haftbefehl gesucht wurden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde am Samstag kurz nach Mitternacht ein 25-jähriger Mann kontrolliert. Er war Insasse eines Kleinbusses im Linienverkehr zwischen Polen und Dänemark und wurde per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Neuruppin gesucht. Wegen Diebstahls in schwerem Fall, sollte der Mann eine Geldstrafe von 900 Euro bezahlen oder ersatzweise eine Freiheitsstrafe von 90 Tagen verbüßen. Da der Mann den Betrag nicht zahlen konnte, wurde er von den Beamten in das nächstgelegene Gefängnis gebracht.

Ein 42-Jähriger, der ebenfalls am Samstag im Rostocker Seehafen kontrolliert wurde hatte Glück. Er konnte die Geldstrafe in Höhe von 2570 Euro bezahlen und musste somit nicht in das Gefängnis gebracht werden. Er wurde von der Dresdner Staatsanwaltschaft wegen Einschleusens von Ausländern gesucht. Er konnte seine Reise nach Dänemark fortsetzen.

