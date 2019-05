Rostock

Nach sieben Jahren Pause hat der Verein „Bunt statt braun“ in Rostock die Nacht der Kulturen wiederbelebt. Am 18. Mai konnten die Rostocker ganztägig in vier verschiedenen Stadtteilen ein breites Kulturangebot erleben, erfahren und aktiv mitgestalten. Die bunte Palette reichte von Theater, bildende Kunst, Musik bis zu StreetArt.

Die letzte Nacht der Kulturen war 2011. „Wir haben nun ein neues Format für die Veranstaltung entwickelt und die Angebote auf die ganze Stadt, zumindest auf vier Stadtteile, ausgedehnt“, sagt Elke Watzema, Vorsitzende des Vereinsvorstandes. „Es soll ein Kulturerlebnis sein, das vielfältig ist und verschiedene Menschen an verschiedenen Orten aktiv einbezieht.“

Eröffnet wurde die Veranstaltung im Rathausfoyer mit einem Konzert des Expat Philharmonic Orchestra, das 2016 auf Initiative syrischer, derzeit in Rostock lebender Musiker gegründet wurde. „Ich bin froh, dass ihr euch Rostock als Standort aufgesucht habt“, begrüßt Oberbürgermeister Roland Methling die syrischen Musiker. Er erinnert an die Situation 2015 als rund 40 000 Flüchtlinge durch Rostock gezogen sind und hier sehr offen und freundlich aufgenommen wurden. „Das war ein wichtiger Beitrag für das Zusammenwachsen der Stadtgesellschaft“, sagt Methling.

Es ist das Anliegen des Vereins „Bunt statt braun“ mit dieser Veranstaltung die kulturelle Vielfalt in Rostock erlebbar zu machen und für Weltoffenheit und Demokratie zu werben. In acht Spielstätten wurden kostenfreie Angebote unterbreitet. Im Peter-Weiss-Haus in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt stand die Musik im Mittelpunkt. Singen, hören, spielen.

Der Berliner Schlagzeuger Axel Meier, Absolvent der Rostocker HMT, begeistert in seinem Workshop Samba-Drumming die Teilnehmer für Rhythmen aus Brasilien. Bevor sie selbst an die Instrumente dürfen, heißt es aufwärmen: Mit den Füßen stampfen und dazu in die Hände klatschen, in unterschiedlichem Takt und Tempo. Mark Kremer, Physik-Doktorand, hat keine Vorkenntnisse, aber Lust und Spaß: „Ich will mal richtig trommeln“, sagt der 27-Jährige, der nach diesem Kurs mit seinen Freunden noch weitere Angebote nutzen will. „Auf jeden Fall gehen wir zu Masaa ins Liwu.“ Hier werden am Abend arabische Verse mit zeitgenössischem Jazz verknüpft.

Im Schatten der Bäume im Slüterhaus in Dierkow wird gemalt. Die 14-jährige Maria Levchenko versucht den einzigartigen Blick auf die Petrikirche auf ihre Leinwand zu übertragen. Maya Döring (13) neben ihr zeichnet Mangas, heute einen Wolf, aus dem später ein Fuchs wird. An Tiermalerei versuchen sich im Zelt nebenan mehrere Kinder unter Anleitung von Lisa Maria Kersting. Dazu surren leise die Spinnräder des Spinnkreises Retschow. „Wir zeigen auf verschiedenen Spinngeräten, wie es geht“, sagt Jörg Sedl, der einzige Mann in der Spinnrunde.

Am Stand von Goldschmiedin Antje Adam hat sich Annette aus Alt-Dierkow entschieden, sich selbst einen Messingring anzufertigen. Die 38-Jährige war 2011 das letzte Mal zur Nacht der Kulturen: „Da war das noch im Rathaus in Rostock, jetzt ist es vor der Haustür und da mache ich gern mit.“ Also Draht abschneiden, biegen, erwärmen, weiterbiegen, verlöten, hämmern. „Gar nicht so einfach“, gesteht die junge Frau. Aber Schmuckdesignerin Antje Adam, die ihr Atelier in der Kunstschule „Frieda“ hat, ist geduldig und greift mit helfender Hand ein, wenn’s nötig ist.

Zum ersten Mal wurde auch ein Kunstwettbewerb für Kinder und Jugendliche ausgerufen. „Wir hatten über 70 Einsendungen“, freut sich Dr. Steffi Brüning vom Verein. Die Jury war begeistert und hat letztlich entschieden: „Wir haben viele beste Bilder, es gibt Preise für alle“, sagt Brüning. So können sich alle jungen Künstler über Gutscheine zum Einkauf von Zeichenmaterialien freuen. Den Sonderpreis der Jury bekam Nele Kontny für ihre Zeichnung. „Das Bild ist so toll“, erzählt Brüning, „dass wir es als Motiv für unsere alljährlichen Aufkleber zum Christopher-Street-Day nehmen werden.“

In Evershagen am Pablo-Neruda-Club konnten sich die Straßenkünstler beweisen. „Wir bieten hier Kunst zum Mitmachen in verschiedenen Workshops – Graffiti, Breakdance und Rap“, erklärt Matthias Siems (46) vom Vereinsvorstand. „Durch die Aktionen in den verschiedenen Stadtteilen sollen insbesondere auch die Leute vor Ort erreicht werden“, betont Siems. Die Tänzer unterrichtet der Rostocker Rapper Tino „Mauler“ Bartos. Für die Sprayer wurde extra eine Wand vor dem Club aufgestellt, an der sich kleine und größere Künstler ausprobieren können. Sie können sich ihre Lieblingsfarben auswählen und unter professioneller Anleitung sprühen. „Coole Sache“, findet der zwölfjährige Necky Gerhardt, der schon Erfahrungen mit Graffitis hat.

Theater ist das Motto in Warnemünde. Im Dock Inn Hostel hat die Theatergruppe Freigeister in Kooperation mit dem Volkstheater ein Stück „Utopie der Wärme“ entwickelt und nachmittags aufgeführt. Abends stand ein Theaterstück „Nach Europa“ auf dem Programm, dass Flucht zum Thema hat. Im Mau-Club am Warnowufer klang die „Nacht der Kulturen“ mit einer großen Party aus. Neuauflage gelungen, Wiederholung erwünscht.

Doris Deutsch