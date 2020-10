Papendorf

Die Gemeinde Papendorf bekommt ein eigenes Wappen. Blau soll es werden und darauf zu sehen sind fünf gelbe Zuckerrüben, die Warnow und der Rostocker Greif. Jetzt fehlt nur noch die Zustimmung des Innenministeriums von MV.

„Wir sind die letzte Gemeinde im Amt Warnow-West, die noch kein Wappen hat“, sagt Wolfgang Methling. Seitdem er in der Gemeindevertretersitzung sitzt, versucht er das Projekt voranzutreiben. „Es gab schon lange die Absicht, aber bereits im Jahr 2005 wurde der Versuch abgebrochen“, sagt der erste stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde.

Bereits zu DDR-Zeiten gab es einen Entwurf. Der wurde zwar nie offiziell, aber dennoch für verschiedene Anlässe wie Geburtstage in der Gemeinde verwendet.

Manfred Gerth (66) hat das Wappen für Papendorf entworfen. Quelle: privat

Nun gibt es einen konkreten Entwurf – die Gemeinde wartet nur noch auf die Zustimmung vom Land. „Ein Wappen soll klare einfache und wenige Symbole haben“, sagt Wappenkünstler Manfred Gerth. Der 66-Jährige hat schon einige Wappen kreiert – unter anderem für die ehemaligen Landkreise Ribnitz-Damgarten, Rostock und Bad Doberan, aber auch für verschiedene Orte wie Stäbelow oder Pölchow.

Die Symbole auf den Wappen hat er alle selbst gezeichnet und danach am PC zu Grafiken umgewandelt. „Damit die Wappen dann auch in den verschiedensten Größen reproduzierbar sind“, erklärt der Heraldiker.

Für die Gemeinde war wichtig, dass sich unter anderem die Geschichte, aber auch die Natur in dem neuen Wappen widerspiegelt. „Die Warnow als wichtigstes Gewässer war für uns klar“, sagt Wolfgang Methling. Außerdem sollte sich die wichtige Rolle der Landwirtschaft, aber auch die Beziehung zu Rostock hier wiederfinden.

„ Papendorf hatte mal eine Ziegelei. Außerdem wurden in den verschiedenen Dörfern viele Zuckerrüben angebaut, die nach Rostock in die Zuckerfabrik gebracht worden sind“, erklärt Wolfgang Methling die Wahl der ausgewählten Symbole.

So wird das zukünftige Wappen der Gemeinde Papendorf aussehen. Quelle: Gemeinde Papendorf

So kamen die Warnow, der Rostocker Greif, Zuckerrüben und Ziegel als Symbole in die engere Auswahl. Als Farben standen blau und gelb sowie grün und gelb zur Auswahl.

„Wir haben dann drei Wappen entwerfen lassen und die Bürger befragt, welches ihnen am besten gefällt“, sagt der studierte Tierarzt. Das Wappen in blau-gelb mit den fünf Zuckerrüben, der Warnow und dem Rostocker Greif hat schließlich das Rennen gemacht. Dicht gefolgt von dem gleichen Wappen, aber in den Farben grün-gelb.

Die fünf Zuckerrüben stehen für die fünf Ortsteile Niendorf, Sildemow, Groß Stove, Papendorf und Gragetopshof. Wolfgang Methling freut sich, dass nun auch die Gemeinde Papendorf bald ein eigenes Wappen haben wird. „Das Wappen hat einen Identifikationswert für die Menschen, die hier wohnen. Und die Symbole darauf stehen für die Vergangenheit und Gegenwart der Gemeinde“, sagt er.

Auch eine Variante für das neue Wappen waren die Ziegel und Zuckerrüben getrennt durch die Warnow. Quelle: Gemeinde Papendorf

Der Greif sieht nicht freundlich aus. Garstig streckt er seine rote Zunge heraus. „Das soll das nicht immer friedliche Verhältnis zu Rostock zum Ausdruck bringen“, erklärt Wolfgang Methling. Obwohl Gemeinde und Hansestadt seiner Meinung nach ein symbiotisches Verhältnis haben: „Viele Menschen, die hier wohnen arbeiten dort und umgekehrt.“

Er hofft, dass das Innenministerium und das Landeshauptarchiv das Wappen und die dazugehörige Flagge noch in diesem Jahr bestätigen. Die Gemeinde hat dafür um die 1000 Euro kalkuliert.

Von Stefanie Adomeit