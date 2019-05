Gelbensande

Ein weißes Blatt mit Totenkopf am Zaun. „Betreten verboten“ wird darauf auf Deutsch und auf Arabisch gewarnt. Gleich dahinter befindet sich ein mit Arsen kontaminierter Erdwall. Mitten in Gelbensande, das ehemalige Osmose-Gelände des VEB Holzwerke Rövershagen. Eine Altlast, die seit Jahren saniert werden soll.

Seit 1961 wurden hier Holzstämme unter anderem für Telefonmasten imprägniert. „Das ging bis 1990“, berichtet Bürgermeister Manfred Labitzke. Die Holzmasten wurden in großen Becken getränkt gegen Schädlingsbefall und Witterungseinflüsse. Verwendet wurden dafür hauptsächlich Arsen, Fluorid und Chrom. Die Tränkbecken standen in Hallen, doch zum Abtropfen wurden die imprägnierten Stämme ringsum auf unversiegelten Flächen über längere Zeit gelagert. Chemikalien gelangten in Boden und Grundwasser.

Gemeinde kann betroffenen Wall nicht länger sichern

Die Altlastenfläche gehört inzwischen zu großen Teilen der Gemeinde Gelbensande. „Seit Jahren wird die Sanierung versprochen“, sagt Labitzke, doch nichts geschehe. Die Gemeinde wurde zur Einzäunung verpflichtet. „Das haben wir getan“, erklärt Labitzke. Aber der Zaun werde ständig durch spielende Kinder beschädigt und überstiegen. „Wir wissen nicht mehr, wie wir den kontaminierten Wall sichern sollen“, sagt der Bürgermeister. Die Gemeindevertretung will sich nun schriftlich an das zuständige Landwirtschafts- und Umweltministerium in Schwerin wenden.

Seit 2011 bereitet GAA Sanierung der Fläche vor

Die Sanierung der etwa vier Hektar großen Fläche liegt in den Händen der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Altlasten Mecklenburg-Vorpommern mbH. Die vorbereitenden Maßnahmen laufen seit 2011. Mehr als 400 Objekte wurden landesweit seit 2003 im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums MV saniert, wie GAA-Geschäftsführerin Beate Ibiß informiert. Bis 2018 wurden rund 67 Millionen Euro in die Altlastensanierung investiert (finanziert durch 60 Prozent Bundes- und 40 Prozent Landesanteil). „Derzeit gibt es in MV noch zwei laufende Sanierungsprojekte, die durch die GAA begleitet werden“, sagt Ibiß und das sind neben der Osmose Gelbensande die Flächen der ehemaligen Vereinigten Norddeutschen Chemiehandel GmbH (VENOC) in Rostock-Brinckmansdorf.

850 Kilo Arsen und 1100 Kilo Fluorid lagern im Erdwall

Der Wall in Gelbensande besteht aus abgeschobenem Boden aus dem Bereich des früheren Osmose-Geländes, der schon beim Bau der Schule in den 1980er Jahren angefallen ist. „Die Deckschicht wurde nach oben zusammengeschoben“, erläutert Labitzke. Ungeachtet der unterirdischen Abströme sollen im Bereich des Walls allein sieben Tonnen Arsen im Erdreich sein. Labitzke verweist da auf Aussagen der GAA. Die Chefin indes widerspricht vehement.

„Im Erdwall (1662 Quadratmeter) des früheren VEB Osmose-Geländes (Fläche insgesamt circa vier Hektar) in Gelbensande lagern derzeit hochgerechnet circa 850 Kilogramm gebundenes Arsen (nicht sieben Tonnen) und circa 1100 Kilo Fluorid“, heißt es in der schriftlichen Antwort an die OSTSEE-ZEITUNG. Ein Teil des Erdwalls befinde sich im Landeseigentum (39,07 Prozent), der Hauptanteil gehöre der Gemeinde und ihrer Wohnungsgesellschaft. „Eine fachgerechte Altlastensanierung und künftige erneute Nutzung der gesamten Fläche liegt im gemeinsamen Interesse der Gemeinde Gelbensande und des Landes MV“, betont GAA-Leiterin Ibiß.

GAA sah keine Gefährdung für Mensch und Umwelt

2016 war die Sanierung des Geländes in Gelbensande bereits eingeplant. Doch dann kam die Altlast der ehemaligen Riedelschen Dachpappenfabrik in Rostock dazwischen, erinnert sich Labitzke. Dort musste der hochbelastete Uferbereich der Warnow dringend bereinigt werden. „Seitdem drängeln wir, werden aber immer hingehalten“, ist Labitzke sauer.

Die GAA erklärt dazu, dass die zuständige Fachbehörde 2016 auf Basis der damaligen umfangreichen Sanierungsuntersuchungen von Grundwasser und Boden für den Erdwall keinen „Sanierungsbedarf aufgrund einer Gefährdung für Mensch und Umwelt“ festgestellt habe. „Auf Basis dieser Beurteilung wurde die Sicherung des Erdwalles durch eine Umzäunung als geeignete Maßnahme bewertet“, informiert Ibiß. Die untersuchende Gesellschaft für Ingenieurgeologie mbh (GIG) indes hatte schon darauf hingewiesen, dass die Einzäunung die kostengünstigste Variante sei, allerdings „mit Abstand am schlechtesteten zu bewerten“. Die Auslaugung der besonders umweltrelevanten Arsenbelastung werde auch nach 30 Jahren nicht abgeschlossen sein und so die Gefahr für das Grundwasser weiter bestehen, warnte die GIG.

Grundwassermonitoring läuft weiter

Insofern seien zusätzlich weitere Untersuchungen, zum Beispiel ein fortlaufendes weiteres Grundwassermonitoring an 30 Messstellen, für die gesamte Fläche festgelegt worden, heißt es von der GAA. Derzeit erfolge eine Erweiterung des aktuellen Grundwassermonitorings, bis zum Herbst 2019 soll eine erneute Gefährdungsbeurteilung erfolgen.

Die GAA, hundertprozentige Tochter des Landes MV, befürwortet eine von der Gemeinde angestrebte gewerbliche Nutzung dieser Fläche, will aber die finanziellen Voraussetzungen geklärt wissen. Nach aktuellen Planungen beliefen sich die Gesamtkosten für eine Sanierung mit Ziel einer gewerblichen Nachnutzung auf insgesamt etwa 2,6 Millionen Euro. Davon betrage der Anteil der Kommune mit Wohnungsgesellschaft rund 750 000 Euro. „Dafür hat die GAA auch ihre Unterstützung zur Beantragung von Fördermitteln durch die Gemeinde zugesagt“, teilt Ibiß mit.

Gemeinde fordert schnelles Handeln vom Land

Nach dem 1999 erfolgten Rückbau der Gebäude sollen nun im Zuge der Sanierung auch die unterirdischen Gebäudeteile zurückgebaut, der kontaminierte Boden ausgebaut, entsorgt und durch sauberen zertifizierten Füllboden ersetzt werden, wird die Maßnahme auf der Website der Gesellschaft beschrieben.

Bürgermeister Labitzke bleibt skeptisch. Die Gemeinde könne den Betrag von knapp 800 000 Euro nicht zahlen. Will es auch nicht, weil die Zuordnung der belasteten Osmose-Flächen bis heute nicht vollständig geklärt ist. „Wir wollen nicht allein für die Sanierung der stark kontaminierten Wallfläche einstehen, während für die Restfläche Bundesmittel fließen“, stellt Labitzke klar. Die Gemeinde fordere eine kurzfristige Sanierung des gesamten Betriebsgeländes und die komplette Übernahme der Sanierungskosten durch das Land.

