Generationswechsel im Ortsbeirat Warnemünde

Warnemünde

Die CDU/UFR-Fraktion will sich zukünftig mit Franziska Richert und Dominic Schmidt im Ortsbeirat Warnemünde engagieren. „Die Fraktion hat sich nahezu einstimmig für zwei junge motivierte Frauen aus dem Ostseebad entschieden“, bestätigt der Vorsitzende Daniel Peters. Sie lösen damit die bisherigen Mitglieder Prof. Dieter Neßelmann, Matthias Stagath und den langjährigen Vorsitzenden des Ortsbeirates Alexander Prechtel ab. „Mit ihnen wird ein Generationswechsel eingeleitet, der es jungen Menschen ermöglicht, sich für ihren Ortsteil und ihre Stadt einzubringen“, betont Peters. Die Fraktion und auch die Rostocker CDU danken den bisherigen Mitgliedern für die kontinuierliche Arbeit und das Engagement im Sinne vieler Warnemünder. „Selbstverständlich setzen wir auch weiterhin auf ihre Erfahrungen und ihren Rat“, so Peters weiter.

Um den aktuellen Ortsbeiratsvorsitzenden kursiert derzeit das Gerücht, dass er sich von den Grünen aufstellen lassen möchte. Dies will Prechtel so allerdings nicht bestätigen. Klar sei jedoch, dass er auch zukünftig gerne im Ortsbeirat weitermachen möchte: „Mir geht es dabei in erster Linie um Warnemünde und nicht um die Partei.“ In den vergangenen Jahren habe er im Ostseebad zahlreiche Themen angeschoben, die er gerne zu Ende bringen möchte.

Von Susanne Gidzinski