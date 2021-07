Gehlsdorf

Wer seelisch krank ist und in einer Klinik landet, der ist nicht immer auch bereit, sich therapieren zu lassen. Manche wollen einfach nicht, manche sind unsicher, ob das medizinische Personal sie auch wirklich versteht. Das gilt in der allgemeinen Psychiatrie und erst recht in der Forensik, in die Straftäter per Gerichtsbeschluss eingewiesen werden.

Um ihnen zu helfen, geht die Universität Rostock jetzt neue Wege – sie hat in ihrer Gehlsdorfer Klinik vor gut einem Jahr einen sogenannten Genesungsbegleiter eingestellt.

Selbst Drogenerfahrungen gemacht

Kai Gerullis weiß aus eigener Erfahrung, wie es den Patienten in der Forensik geht. Als eigentlich behütetes Kind wuchs er in einer Hamburger Arbeiterfamilie auf, probierte aus Neugierde sehr früh unterschiedliche Drogen und kam während der Lehre erstmals mit Kokain, später mit Heroin in Kontakt.

Eine spannende Erfahrung, fand er damals: „Ich fühlte mich geborgen. All das, was ich vermisst hatte, hatte ich plötzlich – mehrfach, potenziert ins Tausendfache. Ja, und da bin ich bei geblieben...“ Immer tiefer geriet er in die Abhängigkeit, mit der er 30 Jahre lang zu kämpfen hatte. Dazu kam, wie bei vielen, die Beschaffungskriminalität, der Zwang, immer mehr Geld für immer mehr Drogen zu organisieren. Sein Weg: gewerbsmäßiger Fahrraddiebstahl.

Der 54-Jährige erinnert sich: „Ich hab’ immer abgecheckt, wo was steht, hab‘ im Kopf behalten, welche Farbe, welches Modell, welches Fahrrad welcher Art… und wenn dann die Nachfrage da war, wusste ich, wo ich hingeh’ und das innerhalb kürzester Zeit hole.“ Ausführlich hat er dafür im Gefängnis gesessen, so erzählt er. Inzwischen aber ist sein Führungszeugnis wieder sauber und auch von den Drogen ist der Mann am Ende losgekommen.

Zunächst nicht alle Mitarbeiter begeistert

Jeans, schwarze Lederweste, ein T-Shirt der Rockband Motörhead… wenn der gelernte Automechaniker und Informatikkaufmann heute an seinen Arbeitsplatz kommt, dann klimpern die Schlüssel für die vielen verschlossenen Türen, die es dort gibt, in seiner Hosentasche. Bei den Mitarbeitern in der Forensik gab es zunächst Zweifel, ob es wirklich klug ist, ausgerechnet einen wie ihn für die Betreuung der Patienten zu engagieren.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Direktorin Prof. Dr. Birgit Völlm konnte das gut verstehen: „Das ist jemand, der straffällig war und der drogenabhängig war, da ist natürlich die Frage: Wieweit hat er sich davon gelöst, kann er sich wirklich abgrenzen, wenn Patienten ihn ansprechen, bitten, was mit reinzubringen? Ist der wirklich sozusagen auf der richtigen Seite?“

Zuvor bei Verein in die „Lehre“ gegangen

Birgit Völlm, die im Jahr 2018 die Klinikleitung übernommen hat, war jedoch zuversichtlich, denn sie war vorher an Universitäten und Kliniken in Großbritannien beschäftigt, wo Genesungsbegleiter auch in der Forensik seit langem etabliert sind. In Mecklenburg-Vorpommern traf sie dann auf den Verein Ex-In, der nach einem EU-weiten Forschungsprojekt seit 2007 die Ausbildung von Genesungsbegleitern in Deutschland vorantreibt und den es seit 2017 auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt. Dort ist Kai Gerullis in die „Lehre“ gegangen.

Innerhalb eines Jahres bekam er an drei Tagen pro Monat die theoretischen Grundlagen, lernte, seine eigene Lebensgeschichte zu reflektieren, andere zu beraten und zu begleiten. Anschließend schickte ihn seine Therapeutin zum Praktikum nach Gehlsdorf, wo vorrangig Straftäter mit Suchtproblemen untergebracht sind.

Weiche Knie am ersten Tag

Der erste Tag dort – Kai Gerullis bekam trotz aller Vorbereitung weiche Knie. Er erinnert sich: „Ich hab’ ’n paar Jahre vorher noch komplett unten mit dem Hals tief im Modder gesteckt, hab’ mir zu der Zeit nicht vorstellen können, dass mein Leben noch mal so ’ne Wende macht. Und dann plötzlich war das soweit, ich hab ’ne Chance gekriegt. Ja und da wollte ich natürlich erstmal nichts verkehrt machen.“

Bei den Patienten hat er sich mittlerweile einen guten Ruf erarbeitet. Gerade hat er es sich oben im Gruppenraum mit einem Kaffee gemütlich gemacht. Ihm gegenüber am großen Küchentisch sitzt ein Patient, der am Wochenende zu seiner Freundin nach Hause durfte – eine echte Herausforderung nach dem Entzug in der Klinik. Das Schnapsregal plötzlich in erreichbarer Nähe, niemand, der kontrolliert, ob er sich nicht doch einfach mal bedient…

Kai Gerullis macht ihm klar: „In dem Moment, wo man tatsächlich wieder zugreift, bescheißt man nicht die anderen, sondern sich selbst.“ Der 47-jährige Patient nickt zustimmend. Lange Zeit hatte er sich jeglicher Therapie verweigert und erst durch den Genesungsbegleiter Vertrauen gefasst. Heute versichert er: „Herr Gerullis ist hier angenommen. Er ist so ‘n Zwischenstück zwischen Pflegepersonal und Patient. Auch wegen Herrn Gerullis seine Vorgeschichte, Betroffener halt.“

Macht Patienten Mut

Dass es einer wie sie geschafft hat, wieder einen Platz in der Gesellschaft zu finden, macht vielen Insassen der Forensik Mut. Und auch die Mitarbeiter in der Klinik schätzen mittlerweile seine Arbeit: Die Gespräche, die er mit den Patienten führt, die Zeit, die er manchmal einfach beim gemeinsamen Pizzabacken mit ihnen verbringt, um Vertrauen aufzubauen und zwanglos über Probleme zu reden. Gerade sind sie dabei, ihre Erfahrungen wissenschaftlich auszuwerten, um sie dann auch an andere Kliniken weiterzugeben – zur Nachahmung empfohlen.

Einer von fünf in Deutschland Als Genesungsbegleiter werden in der Medizin Menschen eingesetzt, die dieselbe oder eine ähnliche psychische Störung durchlebt haben, wie die von ihnen betreuten Patienten – die es aber inzwischen schaffen, ihr Leben erfolgreich zu meistern. Studien aus Großbritannien zeigen, dass damit eine bessere soziale Einbindung erreicht werden kann und dass es anschließend seltener vorkommt, dass die Betroffenen erneut stationär behandelt werden müssen – eine Erkenntnis, die sich in den vergangenen Jahren auch in der deutschen Psychiatrie immer mehr durchgesetzt hat. Lediglich die Forensik steht nach Ansicht der Rostocker Experten noch am Anfang dieser Entwicklung. Gespräche mit anderen Einrichtungen hätten ergeben: Kai Gerullis ist einer von nur fünf Genesungsbegleitern in forensischen Kliniken in Deutschland.

Für Kai Gerullis jedenfalls steht schon nach seinem ersten Jahr als Genesungsbegleiter fest: „Mein Leben hat an Qualität dazu gewonnen, jeden Tag. Ich hab ein festes Einkommen, bin dabei, meine Schulden zu regulieren. Und das, was ich hier weitergeben kann am eigenen Beispiel, das ist für mich Balsam auf die Seele. Das fühlt sich einfach gut an.“

Von Katja Bülow