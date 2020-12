Georginenstraße in Warnemünde freigegeben: So geht es nach den Bauarbeiten weiter

Rostock

Nach mehr als einem Jahr Bauzeit ist die Georginenstraße in Warnemünde am Mittwoch offiziell freigegeben worden. Von Oktober 2019 bis zum 2. Dezember wurde der Bereich durch die beauftragte Firma ASA-Bau erneuert und umgestaltet. 1,5 Millionen Euro wurden in den Straßenbau investiert, der umfangreiche ober- und unterirdische Sanierungsarbeiten umfasste. Dabei wurden auch die Knotenpunkte zur Friedrich Franz-Straße, Anastasiastraße und zum Strom umgestaltet.

„Das war wirklich eine spannende Geschichte und ich war neugierig, wie das mal aussehen wird. Man konnte durch die Bauzäune ja lange nichts sehen“, sagt Anwohnerin Ines Heinrich, die zur offiziellen Freigabe kam. Die Warnemünderin betreibt am Georginenplatz eine Handweberei. „Die Zeit war schon heftig. Auf der einen Seite der Baulärm und dann hatte ich erst auch die Befürchtung, dass die Gäste und Kunden gar nicht bis zu mir finden. Aber das ist echt schön geworden.“ Heinrich sagt, sie kenne die Straße schon aus ihrer Kindheit. „Gerade im Bereich zum Strom hin war die Stelle immer kaputt, weil da ja auch viele Fußgänger vorbeikommen.“

Anzeige

Italienisches Flair

Holger Matthäus, Senator für Infrastruktur, Umwelt und Bau, ist zufrieden mit dem Ergebnis. „Wenn man durch den schmalen Straßenzug zum Strom spaziert, an hohen Gebäuden mit Balkonen entlang und dann am Ende diesen schönen Blick auf den Strom hat, kommt da schon ein bisschen ,italienisches Flair’ auf“, schwärmt er. Wir hoffen, dass die Eigentümer der Gebäude sich anpassen und die neuen Flächen annehmen und was schönes entwickeln.“

Die Georginenstraße und der Georginenplatz gehören zukünftig zum zusammenhängenden Fußgängerzonenkomplex im historischen Ortsbereich. Vor widerrechtlichem Befahren schützen versenkbare Polleranlagen.

Herausforderungen am Bau

Auch wenn die Bauarbeiten planmäßig abgeschlossen werden konnten, habe es einige Herausforderungen gegeben, wie Gordon Konschak von Asa Bau betont. „Am Anfang mussten die ganzen Medien, als Strom- und Telefonkabel neu geordnet und tiefergelegt werden“, sagt er. „Der ganze Bauraum musste neu geordnet werden, um Platz zu schaffen.“ Daniel Möller vom Tiefbauamt nennt zudem den Wurzelschutz der Bestandsbäume. „Auch Bauarbeiten an den Gebäuden, die in dem Zeitraum durchgeführt wurden, mussten gewährleistet werden“, sagt er. Zudem habe es vereinzelt Diskussionen mit Anwohnern gegeben.

15 Millionen Euro verbaut

Mit Fertigstellung und Übergabe der grundhaft sanierten Georginenstraße im Seebad Warnemünde endet eine zehnjährige Planungs- und Bauphase in Warnemünde. Die Entscheidung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 2010, ein Sonderfördergebiet im Ortszentrum festzulegen und drei Millionen Euro Fördermittel zuzusagen, hatte den Prozess angeschoben. Inzwischen wurden fast 15 Millionen Euro verbaut.

Der Kirchenplatz, die Kirchenstraße, die Alexandrinenstraße, die Anastasiastraße, die Seestraße, der Stephan Jantzen-Platz und nun abschließend die Georginenstraße wurden damit grundhaft saniert und für die Zukunft umgestaltet.

So geht es weiter

Ines Heinrich ist gespannt, wie es nun mit dem Georginenplatz weitergeht. Der Teilbereich soll – so Holger Matthäus – im Verantwortungsbereich des Amtes für Stadtgrün durchgeführt werden. Nach aktuellem Stand wird es dort nicht vor 2022 weitergehen.

„Wir werden zudem mit den Warnemündern Verkehrskonzepte diskutieren“, ergänzt Matthäus. Auch die Gestaltung der Mühlenstraße sei noch ein Thema. „Für uns als Stadtverwaltung steht jetzt aber der Verkehr nach Warnemünde und von Warnemünde im Fokus“, so der Senator. „Bestandteile sind Busspuren, Rad- und Gehwege sowie Parkhäuser an den Ortseingängen samt der Organisation eines P&R-Konzeptes. Nächstes Jahr wird die Ortsbuslinie 37 komplett auf Elektrobusse umgestellt.“

Lesen Sie auch

Von Katharina Ahlers