Rostock

Eingang und Schaufenster sind verrammelt und mit Graffiti besprüht, das ehemalige Leiser-Schuhhaus in der Kröpeliner Straße bietet derzeit keinen schönen Anblick. Das dürfte noch eine Weile so bleiben. Bis 2022 könnte das schmucke Eck-Kaufhaus, in dem bis vor ein paar Jahren die Schuhkette Leiser eine Filiale hatte, noch leer stehen. Das kündigte Martin Robbes, Geschäftsführer von Nanu-Nana, am Mittwoch bei einem Prozess am Landgericht Rostock an.

„Vielleicht nutzen wir das Gebäude dann selbst oder eine Bank zieht ein“, erklärte Robbes, der Joachim Hoepp vertritt. Hoepp, Inhaber der Geschenkartikelkette Nanu-Nana aus Oldenburg und des leerstehenden Rostocker Kaufhauses, streitet vor Gericht mit der Ospa wegen eines Mietvertrags. Den hatte die Sparkasse 2018 fristlos gekündigt. Das Gericht muss nun prüfen, ob das zulässig war.

Außerdem fordert Hoepp von der Ospa 97 000 Euro nicht gezahlte Miete. Ende 2022 würde der Fünf-Jahres-Mietvertrag auslaufen. Wegen des laufenden Verfahrens und der unklaren Rechtslage könne die Immobilie bis dahin nicht anderweitig genutzt werden, erklärte Robbes am Rande der Verhandlung.

Schlichtung gescheitert

Sicher ist nur eins: Die Ospa wird wohl nicht der nächste Mieter sein. In dem Zivilverfahren ging es am Mittwoch hitzig zur Sache. Beide Seiten warfen sich gegenseitig vor, Lügen zu erzählen, zeitweise wurde es laut. Eine Einigung ist nicht in Sicht, das Verfahren könnte sich noch Jahre hinziehen. Vergleiche und Schlichtungsversuche sind gescheitert.

Worum geht es? Die Ospa wollte in dem denkmalgeschützten Gebäude eine Art Erlebnis-Filiale eröffnen, nach eigenen Angaben auf allen sechs Etagen, mit Unterhaltungsbereich im Keller, Konferenzräumen und einem kleinen Museum. Woraus nichts wurde: Im Januar 2018 kündigte die Bank den Mietvertrag nach wenigen Monaten fristlos.

Eigene Untersuchungen und der Bericht eines angesehenen Baugutachters hätten ergeben, dass an dem Haus umfangreiche Sanierungsarbeiten nötig seien, für 2,5 Millionen Euro, was vorher nicht bekannt gewesen sei. Eigentümer Hoepp akzeptierte den Ausstieg der Ospa nicht, die im August 2018 noch einmal kündigte, diesmal fristgerecht.

Verhärtete Fronten

Hoepps Anwälte sprechen von einem „Überrumpelungsversuch“. Die Sparkasse habe zusammen mit der fristlosen Kündigung ein Kaufangebot für die angeblich marode Immobilie vorgelegt, das deutlich unter dem Verkehrswert gelegen habe. Das sei von Anfang die Taktik der Ospa gewesen, die sich nicht um einen Bauantrag oder eine Nutzungsänderung bei den Behörden gekümmert habe. Die Sparkasse weist das zurück.

Die Sache ist verworren, die Fronten verhärtet. „Ich muss jetzt erst einmal nachdenken“, sagte die Vorsitzende Richterin.

Von Gerald Kleine Wördemann