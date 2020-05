Gerichtsurteil: AfD-Demo am Samstag in Rostock darf stattfinden

Rostock

Die AfD darf am Sonnabend auf dem Marktplatz in Rostock demonstrieren. Die am vergangenen Montag beantragte Veranstaltung unter dem Motto „Wir sind das Volk“ ist zuvor durch die Stadtverwaltung untersagt worden.

Dagegen hatte die AfD zunächst vor dem Verwaltungsgericht Schwerin erfolglos geklagt. Die gegen diese Entscheidung beim Oberverwaltungsgericht eingelegte Beschwerde hatte schließlich Erfolg. Die Demonstration wurde vom Gericht erlaubt, wenn auch unter strengen Auflagen.

Strenge Corona-Regeln sind Bedingung

So sind nur 50 Teilnehmer erlaubt, die Abstandsregelungen der Corona-Verordnung sind einzuhalten, die Versammlungsleitung muss eine Teilnehmerliste erstellen und vieles mehr. Zufrieden mit dem Erfolg seiner Mandantschaft zeigt sich der Prozessbevollmächtigte Rechtsanwalt Christoph Grimm, Mitglied des Landtags. Das sei ein klarer Sieg für Verfassung und Rechtsstaat, sagt Grimm. Auch in Zeiten von Corona müsse das wichtige Grundrecht, sich auf friedlichen Kundgebungen zu versammeln, erhalten bleiben.

Von Frank Pubantz