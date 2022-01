ROstock

Juristische Niederlage für den FC Hansa: Der Fußball-Zweitligist ist vor dem Oberlandesgericht (OLG) Rostock am Donnerstag auch in zweiter Instanz mit dem Versuch gescheitert, den Pachtvertrag mit dem langjährigen Stadion-Caterer w.Holz GmbH vorzeitig zu beenden.

Die Voraussetzungen für eine „fristlose Kündigung aus wichtigem Grund ohne Abmahnung“ lägen nicht vor, begründete der 3. Zivilsenat des OLG das Urteil. In dem Verfahren – Streitwert etwa 2,8 Millionen Euro – ging es um offenbar falsch abgerechnete Provisionszahlungen. Der im Mai 2000 geschlossene Kontrakt ist noch bis zum 30. Juni 2027 datiert – Hansa wird Holz also nicht los.

Fristlose Kündigung wegen offenbar falscher Umsatzzahlen

Robert Marien hatte den Vertrag mit dem Rostocker Gastro-Unternehmen im April 2019 zum 1. Juli 2019 „wegen vorsätzlicher Täuschung über die Umsatzzahlen“ fristlos gekündigt. Hansas Vorstandschef führt auch bei der Ostseestadion GmbH (OSG), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Zweitligisten, die Geschäfte. Vor dem OLG hatte im vergangenen Jahr in erster Instanz auch das Landgericht Rostock die Kündigung für unwirksam erklärt. Außerdem war der Caterer dazu verurteilt worden, Provisionszahlungen in Höhe von 50 624,46 Euro an die OSG zu überweisen.

Gegen dieses Urteil hatten beide Parteien Widerspruch eingelegt. In der mündlichen Berufungsverhandlung vor dem OLG, die im November stattfand, konnte Hansa das Gericht von seiner Sicht der Dinge nicht überzeugen. Zwar habe Holz „objektiv falsche Netto-Umsatzzahlen“ für den Zeitraum von 2011 bis 2018 vermeldet, wie das Gericht nun feststellte. Es liege aber „keine derart schwere Vertragsverletzung“ des Cateringunternehmens vor, das eine fristlose Kündigung rechtfertigen würde. Die Mitteilung der zu niedrigen Netto-Umsatzzahlen sei „nicht vorsätzlich, sondern nur fahrlässig erfolgt“, befand das Gericht nach der Beweisaufnahme.

Der 3. Zivilsenat habe bei der Gewichtung dieser „fahrlässigen Pflichtverletzung“ auch berücksichtigt, dass die w.Holz GmbH seit Mitte der neunziger Jahre die gastronomische Versorgung des Ostseestadions übernommen hat und seitdem auch Hansa-Sponsor war. Mit Ausnahme der vorliegenden Abrechnungsdifferenzen sei der Vertrag „offenbar von beiden Seiten stets tadellos erfüllt worden“.

Firmengründer Wolfgang Holz saß jahrelang im Hansa-Aufsichtsrat

Seit 1992 war das Rostocker Catering-Unternehmen, das seinen Sitz im Ostseestadion hat, Premiumpartner des Vereins. Firmengründer Wolfgang Holz – er verstarb im November 2007 – gehörte bis zu seinem Tod mehr als ein Jahrzehnt lang Hansas Aufsichtsrat an. Als Stellvertreter des Vorsitzenden Prof. Horst Klinkmann war er einer der einflussreichsten Männer beim einstigen Erstligisten.

Ein Bild aus 2007: Hansas damaliger stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Holz (r.) und der damalige Trainer Frank Pagelsdorf auf der Tribüne der DKB-Arena (heute Ostseestadion). Quelle: Klaus Feuerherm

Ob in der Auseinandersetzung der seit Jahrzehnten verbundenden Geschäftspartner mit dem Urteil des Oberlandesgerichts nun das letzte Wort gesprochen wurde, ist ungewiss. Werden beide Seiten bis zum regulären Vertragsende weitere fünfeinhalb Jahre zusammenarbeiten, trotz des Rechtsstreits? Das bleibt abzuwarten. Hansa erklärte auf OZ-Anfrage: „Von unserer Seite wird es keine Statements zu dem Thema geben.“

