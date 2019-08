Rostock

Wie geht es Schauspieler Charly Hübner? Am Donnerstag erreichte die OZ-Redaktion die Nachricht, der Schauspieler sei verletzt. OZ-Leser haben ihn in der Südstadt-Klinik gesichtet. Ein Leser wollte sogar die Diagnose kennen: Bei einem Unfall am Filmset sollte Hübner sich die Schulter verletzt haben. Er sollte sich daraufhin in ärztliche Behandlung begeben und den Verdacht geäußert haben, die Schulter sei ausgekugelt.

Vor wenigen Tagen hatten um Rostock die Dreharbeiten für den 21. „ Polizeiruf 110“ begonnen. Erst am Dienstag begleitete die OSTSEE-ZEITUNG einen Drehtag auf der Halbinsel Wustrow.

Dreharbeiten in der Klinik

Auf Nachfrage bei der Agentur des Schauspielers, wie es Hübner gehe, folgte eine überraschte Reaktion: „Verletzt? Oh je, davon weiß ich ja gar nichts“, sagte Britta Imdahl. Auch die Producerin Ilka Förster, die für alle organisatorischen Abläufe einer Produktion verantwortlich ist, wollte von nichts wissen: „Als ich ihn das letzte Mal sah, war er noch kerngesund.“

Schließlich erzählt sie: „Wir haben am Südstadt-Klinikum gedreht. Das sollte ja eigentlich nicht an die große Glocke. Aber nicht Charly Hübner ist verletzt, sondern die Figur Katrin König.“ Förster versichert energisch: „Wir haben gestern den ganzen Tag am Krankenhaus gedreht und niemand hat irgendwas, alle sind kerngesund.“

Verwechslung eigentlich ausgeschlossen

Eine kleine Verwunderung bleibt, denn die zierliche Schauspielerin Anneke Kim Sarna, die in der Reihe die Ermittlerin Katrin König verkörpert und der große Charly Hübner, der den Ermittler Alexander Bukow spielt, sehen sich nicht zum Verwechseln ähnlich.

Insgesamt sind 22 Drehtage für den Film mit dem Arbeitstitel: „Der Tag wird kommen“ geplant. Gesendet wird der 21. Teil der erfolgreichen Reihe voraussichtlich im Herbst 2020 – alle echten und gespielten Verletzungen sind bis dahin sicher geheilt.

