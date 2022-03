Geschäfte in der Rostocker Altstadt laden zum Frühlingserwachen ein

Rostock

Noch ist es eher ruhig in der Östlichen Altstadt in Rostock. Eine Frau mit blonden Locken dreht den Schlüssel in der Haustür und verschwindet mit ihren Einkäufen im Haus. Ein Touristenpärchen lässt sich von der Stimme auf dem Smartphone den Weg vom Rathaus in Richtung Nikolaikirche weisen. Doch sonst sind die Gassen im historischen Stadtkern eher leer.

Frühlingserwachen soll Leben ins Viertel bringen

Damit sich das wieder ändert, haben sich einige Händler und Gastronomen der Östlichen Altstadt zusammengetan. Sie wollen wieder Leben in ihr Viertel bringen und laden am Freitag und Sonnabend zum Frühlingserwachen in ihre Geschäfte ein. „Wir wollen die Leute herlocken und zeigen, was es alles zu entdecken gibt“, so Romy Niekammer. Sie betreibt eine kleine Goldschmiede in der Mühlenstraße und hat den Anstoß zum Frühlingserwachen gegeben.

Die Idee: Jeder schmückt seinen Laden mit etwas Osterdekoration – wer mag, bekommt auch einen Eierlikör im Schokobecher, so Niekammer. Den wird es bei Biobalsam Naturkosmetik in der Großen Wasserstraße vermutlich nicht geben, so Mitarbeiterin Monique Michaelis. „Aber wir haben ein paar Süßigkeiten da und kleine Osterüberraschungen vorbereitet.“

Zehn Geschäfte beteiligen sich an der Aktion am 1. und 2. April. Öffnen werden sie am Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Sonnabend von 10 bis 16 Uhr. Das biete den Kunden der Läden und Gästen der Cafés genug Zeit, sich entspannt umzusehen und das Besondere in den zumeist inhabergeführten Geschäften zu finden – und sie auch gern zum Wiederkommen zu animieren.

Diese Geschäfte sind am 1. und 2. April dabei 1. Mademoiselle Inga Bistro, Gewürze und Illustrationen, Große Scharrenstraße 5 2. Biobalsam Naturkosmetik und Dekoration, Große Wasserstraße 6 3. Törtcheneck Café, Große Wasserstraße 1 4. Likörfabrik Café und Restaurant, Grubenstraße 1 5. Waterstraat Optik Brillen und Sonnenbrillen, Grubenstraße 49 6. Lieblingsblume Blumen und Dekoration, Grubenstraße 49 7. Kontor Wohnkultur, Dekoration und Mode, Mühlenstraße 12 8. Goldschmiede Romy Niekammer Schmuck, Mühlenstraße 13 9. Café a Rebours Café und Restaurant, Am Wendländer Schilde 5 10. Magda & Vintage Second Hand Mode, Am Schwibbogen 8

Denn was noch immer fehlt, sind die Veranstaltungen, von denen die Händler und Gastronomen in der Altstadt profitieren konnten. „Der Ostermarkt in der Nikolaikirche darf wegen der Verordnungen wieder nicht stattfinden“, so Goldschmiedin Niekammer. Den organisiert seit vielen Jahren die Cityagentur Schumann und zieht so normalerweise Hunderte Besucher an, die bei der Gelegenheit häufig auch noch einen Abstecher in die Läden in den umliegenden Straßen machen.

Geschäftsleute setzen auf die Kunstnacht im Mai

Doch das fällt zum dritten Mal in Folge weg. Nun erhoffen sich die Geschäftsleute in der Altstadt, dass immerhin das Frühlingserwachen ein paar mehr Menschen in die Altstadt lockt, als gewöhnlich. „Und die Kunstnacht muss unbedingt wiederkommen“, so Floristin Maria Richter, die das Geschäft „Lieblingsblume“ in der Grubenstraße führt.

Bei der Kunstnacht stellen Künstler aus Rostock und der Region ihre Werke traditionell in den Cafés und Geschäften der Altstadt aus, die rund um die Nikolaikirche liegen. In der Kirche soll nach aktuellem Stand vom 20. bis 22. Mai auch wieder der Kunstmarkt eröffnen – wenn die Corona-Verordnungen es dann auch zulassen.

Von Katrin Zimmer