Rostock-KTV

Der Comic-Dschungel verrät es: Hinter der bemalten Fassade von Haus Nummer 39 sind kreative Köpfe am Werk. Sobald im Schaufenster die Glühbirne brennt, sprühen drinnen Zwei nur so vor Ideen. Im Herzen der KTV, in der Doberaner Straße, verwandeln sich Kinkerlitzchen in Kunstwerke und Stoffe zu schmucken Accessoires.

Leidenschaft für Kunterbuntes

Verantwortlich dafür sind zwei Frauen, die auf den ersten Blick so unterschiedlich sind wie Schneeweißchen und Rosenrot, und auch genauso viel gemeinsam haben wie jene märchenhaften Mädchen: Paula und Stephanie Eick – die eine blond, die andere brünett – sind Schwestern. Sie teilen sich ein Haus und eine Leidenschaft. Sie wollen die Welt ein Stück bunter machen. Mit „iffets“ und „Einfach Paula“.

Vorbild Papa

Ersteres ist die Marke, unter der Steffi Eick (39) Selbstgenähtes vertreibt. Angefangen hat alles vor elf Jahren, mit der Geburt ihrer Tochter. „Ein guter Startpunkt für einen Neuanfang.“ Eigentlich ist Steffi Eick technische Zeichnerin. Viel lieber aber lässt die Rostockerin die Nähmaschine rattern. „Das hab’ ich von Papa, der ist Polsterer.“

Alltägliches schön verpackt

Im Gegensatz zum Vater bezieht Steffi Eick aber weder Sessel noch Sofas. Und sie verhüllt viel Kleineres. Smartphones und Schminkutensilien zum Beispiel. Ihre Handytaschen, Necessaires und Ebook-Hüllen stellte sie früher im Keller her. Heute hat sie dafür ein Stockwerk höher ein Plätzchen. Wo zuletzt eine Musikschule zu finden war, haben sich die Eick-Schwestern eine Werkstattgemeinschaft eingerichtet.

Versteckte Bo(o)tschaften

Im Verkaufsraum wird präsentiert, was in den beiden sich anschließenden Zimmern entsteht. In Steffi Eicks Reich dreht sich alles um Textilien, in dem ihrer Schwester um Texte. In ihren Kunstwerken hat Paula Eick (34) Botschaften versteckt. Mal sind diese aus Computertasten zusammengesetzt, mal auf einer Flotte aus Papierschiffchen zu finden, die Paula Eick zu „Bootbildern“ verbastelt.

Banales wird zu Einzigartigem

Ihr Herz aber schlägt für Mosaike. „Mit ihnen kann ich Geschichten erzählen.“ Aus Alltagsgegenständen und dem, was andere wegwerfen würden, bastelt Paula Eick besondere Unikate. Kronkorken, Plastefiguren, Filzstiftkappen und Puppenstubengeschirr – jede Kleinigkeit wird auf einem Quadratplättchen arrangiert und diese wiederum schachbrettartig zu einem Bild zusammengesetzt. Aus Banalem entsteht Einzigartiges.

Maden bildschön verbastelt

Während Steffi Eick ihre Kreationen vorwiegend auf Kunsthandwerkermärkten und online vertreibt, sind die meisten von Paula Eicks Werken Auftragsarbeiten, mit denen Kunden ihre Lieben überraschen wollen. Je nachdem, für wen das Mosaik bestimmt ist, versinnbildlicht Paula Eick mit Kleinigkeiten Hobbys, Eigenarten und persönliche Erlebnisse. „Ich bin eine Um-die-Ecke-Denkerin.“ Da landet auch schon mal Skurriles im Rahmen: Für einen Rechtsmediziner hat die Bastlerin ein Gläschen mit Maden ins Mosaik geklebt.

Lager wie bei Ludolfs

Fürs Puzzeln hat sich Paula Eick von klein auf begeistert. Fürs Sortieren auch. „Als Kind hab’ ich in Papas Werkstatt die Schrauben sortiert.“ Heute hat sie ihr eigenes „Sammelsurium“. Die Materialien für ihre Mosaike sind getrennt nach Farben in großen Boxen eingeordnet. Ein Laie findet nichts, dem Profi reicht ein Griff in die Wühlkiste. „Ich weiß genau, was ich wo habe“, sagt Paula Eick. „Ein bisschen wie bei den Ludolfs“, scherzt Steffi Eick.

Geschwisterliebe trotz Gegensätze

Solche Neckereien gehören dazu. Meist aber geht es zwischen den Schwestern harmonisch zu. Das sei schon so gewesen, als sie noch Kinder waren, sagt Steffi Eick. „Wir haben uns immer lieb gehabt – naja, mal mehr und mal weniger“, erzählt sie und lacht. Dabei seien sie und ihre Schwester grundverschieden. „Ich bin die Pragmatische, Paula die Emotionale.“

Treffen sind Glückssache

Krach gibt’s trotzdem nicht, es mangelt an Gelegenheiten. Die beiden wohnen zwar im gleichen Haus, sehen sich aber nur, wenn der Zufall es so will. Steffi Eick teilt ihre Wohnung mit Mann und Tochter, Paula Eick hat ihre vier Wände für sich. Auch in ihrer Werkstatt im Erdgeschoss kreuzen sich ihre Wege eher selten. Steffi Eick arbeitet am liebsten schon morgens, ihre Schwester bevorzugt Nachmittag und Abend. „Manchmal müssen wir uns verabreden, sonst sehen wir uns eine Woche nicht“, sagt Steffi Eick und lacht.

Premiere für das Duo

Umso mehr genossen die Schwestern ihr erstes Gemeinschaftswerk: Für den Christopher Street Day durften sie das Merchandise entwerfen. Entstanden sind Schlüsselanhänger in Regenbogenfarben und Buddelschiffchen mit Botschaft. „Zu zweit an einem Projekt zu arbeiten, hat viel Spaß gemacht“, sind sich Paula und Steffi Eick einig und wünschen sich weitere Coproduktionen. Wie die aussehen könnten? Den kreativen Schwestern vom Kiez wird bestimmt etwas einfallen.

Werkstattgemeinschaft Die Werkstattgemeinschaft von „iffets“ und „Einfach Paula“ in der Doberaner Straße 39 hat keine festen Öffnungszeiten. Wer mag, kommt auf gut Glück vorbei. Leuchtet die Glühbirne im Schaufenster, ist geöffnet. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann unter 0176/61368577 oder 0151/12735106 einen Termin vereinbaren. Zudem bieten Stephanie und Paula Eick ihre Kreationen in ihren Online-Shops sowie auf Kunsthandwerkermärkten der Region an. Weitere Infos und Termine auf einfachpaula. de oder iffets.de

Antje Bernstein