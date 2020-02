Geschlossene Kitas in Rostock: Betreiber will Lizenz zurück und wieder öffnen

Rostock

Wie geht es weiter mit den Kitas „ Gutshaus“ und „Wiesenzwerge“? Seit sechs Wochen sind die beiden Einrichtungen in Warnemünde und in Dierkow bereits geschlossen. „Akute Kindeswohlgefährdung“ werfen Jugendamt, Polizei und Staatsanwaltschaft Mitarbeitern der Einrichtungen vor.

Geht es nach dem Betreiber der Kindertagesstätten, Michael Schötz, dann kehrt aber bald wieder Leben in die Kitas ein: Er hat jetzt offiziell Widerspruch gegen den Entzug der Betriebserlaubnis eingelegt. Jugendsenator Steffen Bockhahn indes muss keinen Ärger mit der Staatsanwaltschaft mehr fürchten.

Anwalt: Unterlagen reichen auf Dauer nicht aus

„Die Unterlagen, die ich gesehen habe, reichen aus unserer Sicht nicht, um die Betriebserlaubnis dauerhaft zu entziehen“, sagt Alexander Prechtel, der Anwalt von Kita-Betreiber Schötz. Sein Mandant habe zu allen Vorwürfen des Jugendamtes ausführlich Stellung bezogen. Prechtel ist nach eigenen Worten überzeugt, etliche Vorwürfe durch Belege entkräftet zu haben und fordert nun, die beiden Kitas, in denen zuletzt mehr als 80 Kinder betreut wurden, wieder öffnen zu dürfen.

Die Hansestadt habe Schötz zwar nahegelegt, dies nicht zu tun und stattdessen eine komplett neue Betriebserlaubnis zu beantragen. Aber: „Das würde noch länger dauern. Und es geht hier am Ende auch um eine wirtschaftliche Existenz unseres Mandaten.“

Jugendsenator will Widerspruch prüfen

Jugendsenator Bockhahn (Linke) bestätigt, dass der Widerspruch bei der Stadt eingegangen ist: „Wir werden ihn natürlich genau prüfen.“ Wie lange das dauern werde, könne er nicht sagen. Die Kinder aus den beiden betroffenen Tageseinrichtungen würden nach wie vor zu großen Teilen in anderen Kitas betreut. „Für die allermeisten Eltern ist das auch völlig okay. Die Kinder haben wieder stabile Umstände.“

Seit Anfang Januar ist Schötz das Betreiben der Kitas bereits untersagt: Nach monatelangen Ermittlungen wegen des Verdachts der Kindeswohlgefährdung waren Polizei und Staatsanwaltschaft zu Razzien in den Kitas angerückt. Sie beschlagnahmten Dokumente und Technik, gegen mehrere Personen laufen Strafverfahren. In beiden Einrichtungen sollen Kinder unter anderem gedemütigt und auch körperlich angegangen worden sein, hieß es damals seitens des Jugendamtes. Schötz hat die Anschuldigungen gegenüber der OZ stets bestritten.

Viele neue Zeugen nach den Razzien

Bis möglicherweise ein Gericht über die Vorwürfe entscheiden wird, könnte es noch Monate dauern: „Die Ermittlungen laufen noch. Und wir brauchen auch noch einige Wochen Zeit“, sagt Maureen Wiechmann, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Rostock. Nach den Razzien hätten sich etliche neue Zeugen bei den Ermittlern gemeldet. Deren Aussagen gelte es noch auszuwerten. Und: „Wir müssen auch noch die Technik auswerten, die von den Kollegen sichergestellt wurde.“

Auch Schötz-Anwalt Prechtel rechnet nicht mit einem schnellen Abschluss des strafrechtlichen Verfahrens: „Das wird noch Zeit brauchen. Aber das ist in Ordnung: Wir wollen ein faires, ordentliches Verfahren. Die Staatsanwaltschaft soll in Ruhe ermitteln, was wirklich in den Kitas geschehen ist – und was nicht.“

Verfahren gegen Bockhahn eingestellt

Nach den Schließungen gab es von Eltern-Seite aber auch Proteste: Sie demonstrierten für eine schnelle Wiedereröffnung „ihrer“ Kitas und übten scharfe Kritik am Vorgehen der Stadt. Der Gipfel dessen: Eltern hatten Bockhahn angezeigt. Dass er ihre Kinder auf andere Kitas verteilt habe, gefährde deren Wohl.

Dieses Strafverfahren wurde aber inzwischen eingestellt: „Es mag nicht schön sein, wenn Kinder in neue Einrichtungen gebracht werden müssen. Aber es gefährdet nicht ihr Wohl“, so Staatsanwältin Maureen Wiechmann. Daher sei Bockhahn auch nichts vorzuwerfen, das Verfahren gegen ihn sei eingestellt worden – in Ermangelung eines Tatbestandes.

Von Andreas Meyer