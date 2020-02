Geschwister auf Zeit: Rostocker Projekt bringt junge Erwachsene und Grundschüler zusammen

Das Projekt „Balu und du“ ist ein ehrenamtliches Mentorenprogramm für Kinder im Grundschulalter. Die Jungen und Mädchen sind also zwischen 6 und 10 Jahre und die Balus zwischen 17 und 30 Jahre alt. Träger des Projekts sind die Malteser.

Was muss ich als Balu können?

Als Balu solltest du zuverlässig und entspannt sein und vor allem auch Zeit haben. Außerdem ist es wichtig, sich an Abmachungen zu halten, Grenzen setzen zu können, aber auch Ideen und Interessen haben, mit dem Kind etwas Schönes zu machen.

Wie sieht meine Arbeit als Balu aus?

Als Balu triffst du dich einmal pro Woche für zwei bis drei Stunden mit deinem Mogli, um mit ihm zu spielen, zu basteln, zu kochen oder etwas zu unternehmen.

Was für Vorteile habe ich als Balu?

Balus tun etwas Sinnvolles, lernen viel über Kinder und werden mit Seminaren auf das Projekt vorbereitet. Studenten können sich das Projekt für ihr Pädagogikstudium anrechnen lassen. Ebenfalls findet ein regelmäßiger Austausch mit anderen Balus statt und es gibt ein regelmäßiges Feedback nach den Treffen und Veranstaltungen für Balus und Moglis.

An wen muss ich mich wenden, wenn ich Interesse habe?

Koordinator Peter Wolf von den Maltesern.

Bei Interesse direkt bei den Maltesern melden. Koordinator in Rostock ist Peter Wolf. Um einen Termin für ein Gespräch zu vereinbaren, am besten anrufen unter Tel. 0381 / 808 309 42 oder eine E-Mail an peter.wolf@malteser.org schreiben. Der nächste Info-Abend findet am 6. April 2020 um 18 Uhr in der Rosa-Luxemburg-Straße 27 in Rostock statt.

Informationen gibt es auch auf der Internetseite www.balu-und-du.de.