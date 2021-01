Rostock

Im Büro des Vereins „ Fischkutter“ auf dem Gelände der evangelischen Kirchengemeinde Toitenwinkel herrscht kreatives Chaos: Auf dem Tisch neben seinem Smartphone hat Gemeindepädagoge Philipp Schnabel zahlreiche Quizkärtchen ausgebreitet. Vor ihm ist ein Tablet auf einer Halterung angebracht, daneben steht ein großer PC-Monitor. Über das Mikrofon seiner Kopfhörer spricht er mit einigen Jugendlichen, die sich bereits zugeschaltet haben und als kleine Köpfchen auf dem Bildschirm erscheinen. Beim Team vom Fischkutter läuft fast alles über „Zoom“ – einer App, mit der man digitale Videokonferenzen abhalten kann.

Digitale Spieleabende : Jugendtreff ins Netz verlegt

Neben anderen Angeboten bietet der Verein zweimal die Woche einen offenen Jugendtreff an: Doch weil das gesellige Beisammensein, das Gesprächs- und Spieleangebote sowie gemeinsames Essen umfasst, im Lockdown nicht stattfinden kann, haben Schnabel und Sozialpädagoge Hannes Triebler, der den Verein leitet, die Treffen kurzerhand ins Netz verlegt. Dort finden unter anderem virtuelle Spieleabende statt – eine Alternative, die auch für viele andere in dieser Zeit attraktiv sein dürfte. Dabei ist vor allem Kreativität gefragt: „Man muss einfach viel ausprobieren“, sagt Schnabel. Für den Abend hat er am PC selbst ein Quiz erstellt. „Das geht zum Beispiel über ,Kahoot’, eine spielebasierte Lernplattform im Netz, auf der man sich für die Basis-Version kostenlos registrieren kann“, sagt der 30-Jährige.

Kostenlose Spiele für einen virtuellen Spieleabend „Escape the Boom“: Bei der kostenlosen App im Vintage-Look, die ein Spieler auf sein Smartphone oder Tablet laden kann, muss dieser eine Bombe entschärfen, weiß aber nicht, wie. Die anderen Mitspieler haben das Handbuch (das man sich herunterladen oder ausdrucken kann) und können die Lösung herausfinden, sehen aber die Bombe nicht. Das Spiel lässt sich beispielsweise über Zoom per Videokonzferenz spielen. Funktioniert am besten mit 3 bis 7 Spielern. „Among Us“: Bei der App, die sich jeder Spieler kostenlos aufs Smartphone laden kann, muss eine Gruppe von bis zu zehn Spielern versuchen, ein Raumschiff auf den Start vorzubereiten. Unter den Spielern sind jedoch nicht nur Astronauten, sondern auch Betrüger, die die Arbeit sabotieren wollen. Man kann gegen Fremde antreten, per Code lassen sich aber auch befreundete Spieler miteinander verbinden. Das Spiel lässt sich beispielsweise über den kostenlosen Messenger „Discord“ spielen, um sich während des Spiels austauschen zu können.

Wer zuerst die Antwort weiß, muss „buzzern“ – also auf einen virtuellen roten Knopf drücken. Auch dafür gibt es kostenlose Online-Tools, wie die Internetseite „Cosmobuzz“. „Die Mitspieler gehen auf die Seite und können sich über einen Code anmelden, den ich ihnen durchgebe“, sagt Schnabel. Auf seinem Monitor verfolgt der 30-Jährige dann, wer zuerst gebuzzert hat.

Nicht alle haben zuhause zwei mobile Endgeräte

Doch die notwendigen technischen Voraussetzungen seien nicht bei allen gegeben: „Der Knackpunkt ist, dass nicht alle zwei Endgeräte zuhause haben“, sagt Schnabel. Auch die Zeitverzögerung durch schlechten Internetempfang sei ein Problem, weil die Fragen zum Teil verspätet ankämen. Das Telefon klingelt. „Der Code funktioniert nicht“, moniert ein Mitspieler. Auch Triebler, der seinem Kollegen gegenübersitzt, unterstützt Schnabel bei dem virtuellen Spieleabend. In Listen wird festgehalten, wer wie viele Punkte erspielt hat. Mehr als 15 Jugendliche haben sich inzwischen eingeloggt – nicht so leicht, den Überblick zu behalten.

„Vieles entscheidet sich im Spielverlauf. Je kleiner die Gruppen sind, desto einfacher ist es, gemeinsam etwas zu spielen“, sagt Schnabel. Viele der Jugendlichen sind froh, dass sie diese Möglichkeit haben. „Ich muss nicht mehr rausgehen, sondern kann bequem von zuhause aus spielen“, freut sich Wilhelm Kipschol (21). Auch technisch funktioniere mittlerweile alles. „Zu Beginn der Sessions konnte man mich nicht sehen, sondern nur hören, jetzt ist aber alle okay“, sagt er. Auch dabei unterstützt Schnabel die Jugendlichen, hält zwischendurch immer wieder sein Smartphone in die Kamera, um zu zeigen, wo man sich einloggen muss. „Hin und wieder gibt es auch mal ein Erklärvideo“, sagt er.

„Vieles ist inzwischen zur Routine geworden“

„Nach einigen Internet-Meetings ist vieles inzwischen zur Routine geworden“, sagt auch Salome Tolsdorf (19) aus Rostock. „Nervig ist nur, dass man manchmal mitten im Gespräch rausfliegt.“ „Die virtuellen Treffen sind natürlich nicht dasselbe, wie vorher, trotzdem sind sie eine gute Alternative“ findet auch Jasmin Skera aus Rostock. „Ich freue mich, die ganzen Leute trotz Corona wenigstens auf dem Bildschirm sehen zu können“, sagt die 21-Jährige. „Aber die menschliche Begegnung fehlt mir doch sehr.“

Vieles zum Thema haben sich die beiden Mitarbeiter des Vereins selbst angeeignet und im Netz nach Tools und Spielen gesucht. „Irgendwann fängt man an, kreativ zu werden“, sagt Hannes Triebler. „Unser Vorteil ist, dass wir schon vor Corona viele digitale Tools genutzt haben, daher fällt es uns leicht, solche Sachen für den digitalen Raum zu adaptieren. Ansonsten wird man von Mal zu Mal kreativer und lernt auch technisch viel dazu.“

Wer es zuhause selbst ausprobieren will, dem rät Triebler: „Am einfachsten sind Spiele, für die man nicht viele Materialien braucht, wie beispielsweise ,Wer bin ich’ oder ,Werwolf’, sagt der 35-Jährige. Das heitere Beruferaten dürfte jeder kennen, nur dass es nicht live sondern per Videokonferenz gespielt wird. Dasselbe gilt für das Spiel „Werwolf“, bei dem zwei Teams – die Dorfbewohner und die Werwölfe – gegeneinander spielen. Anleitungen dazu finden sich im Netz. Ein Spielleiter kann den Mitspielern die Rollen dabei beispielsweise per Chat zuteilen. „Auch viele Brettspiele lassen sich gut über Zoom spielen, wenn ein Mitspieler das Spiel bei sich aufstellt und für die anderen Spieler die Figuren setzt“, sagt Triebler. Dafür sei es sinnvoll, eine weitere Kamera zu verwenden, so dass die anderen Spieler das Spielfeld die ganze Zeit im Blick haben.

Wer es ausgefeilter mag, kann sich Apps mit Spielen wie beispielsweise „Escape the Boom“ herunterladen, bei der ein Spieler eine Bombe entschärfen muss, aber nicht weiß, wie es geht und von anderen Spielern über Videochat dazu angeleitet wird. „Ansonsten einfach kreativ sein und ausprobieren“, rät der 35-Jährige. „Es geht mehr, als man im ersten Moment denkt. Und vor allem – es macht superviel Spaß.“

