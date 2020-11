Rostock

Basteln, Hämmern und Schrauben ist die Leidenschaft von Martin Bednarz. Der 33-Jährige ist vor einiger Zeit mit seiner Familie von Rostock-Reutershagen in ein Häuschen nach Kritzmow gezogen, an dem er mit Vorliebe herumwerkelt oder den Garten beackert. „Auch meine Frau und meine drei Kinder halten mich ständig auf Trab“, sagt er und lacht. Und dabei ist der Familienvater, der als Erzieher in einer Kita arbeitet, äußerst kreativ – sei es beim Kochen, Basteln, Hochbett- oder Bienenhotelbauen.

„Wir leben da, wo andere Urlaub machen“

„Ich gehe gern mit meinen Kindern auf Abenteuerreise im Alltag“, sagt er. Wenn er nicht gerade in Baumärkten anzutreffen ist, verbringt er Zeit mit seinen Freunden oder am Strand. „Immerhin leben wir da, wo andere Urlaub machen“, freut sich der 33-Jährige. Geboren ist er in Neustrelitz, aufgewachsen in Mirow. 2006 kam er für seine Ausbildung zum Heilerzieher nach Rostock. Seitdem schlägt sein Herz für die Hansestadt: „Ich mag Rostock sehr, weil es eine multikulturelle, bunte Studentenstadt mit vielen Facetten ist.“

Lesen Sie auch

Von Stefanie Büssing