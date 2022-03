Rostock

Wer selbst nicht in Rostock wohnt, überzeugt sich zumindest beim Anblick der Stadt von ihrer Schönheit: Tim Doerfer, der eigentlich aus Vorpommern, genauer aus Stralsund, kommt, ist regelmäßig hier, um die Berufsschule zu besuchen. Er macht eine Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik und nimmt auch an Lehrgängen in der Handwerkskammer der Hansestadt teil.

Am besten gefällt ihm allerdings das Ostseestadion. „Fußball war nicht immer meins“, berichtet der 18-Jährige. „Aber jetzt, da ich das mehr verfolge – da unterstütze ich natürlich den FC Hansa Rostock.“ Auch der historische Stadtkern sagt Tim Doerfer zu. Das gilt auch für die Menschen: Der Auszubildende hatte „noch keine Probleme hier“ und findet sie „alle sehr sympathisch“. Kurzum: Er kann und will sich nicht beschweren.

Von Jessica Orlowicz