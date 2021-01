Rostock

Ein enormes Arbeitspensum steht 2021 vor Markus Schulz. Der 42-Jährige ist Fuger im Hochbau, hat eine eigene kleine Firma mit zwei Festangestellten. „Ich werde einen neuen Mitarbeiter einstellen, denn die Auftragsbücher sind voll“, erklärt Schulz.

Mit der Frau in den Norden

Der gelernte Maler stammt aus Görlitz, wurde in den 1990er-Jahren arbeitslos und zog dann mit seiner Frau in den Norden. „Wir waren oft an der Ostsee, in Zingst in Urlaub“, erzählt er. 2003 fand Schulz eine Anstellung als Fuger im Hochbau, schon ein Jahr später gründete er eine eigene Firma. Für Architekten, Bauunternehmen, Fliesenleger, Wohnungsgesellschaften, Immobilienfirmen arbeiten die Fuger, schaffen mit elastischen Dehnungsfugen Fenster- und Türenanschlüsse, haben im Sanitärbereich gut zu tun. „Das ist kein Lehrberuf, will aber gekonnt sein“, betont Schulz.

Anzeige

Auf den Hund gekommen

2015 ist er mit Frau und Tochter von Groß Klein nach Groß Schwaß ins eigene Haus gezogen. Inzwischen ist die Familie auf den Hund gekommen: „Eine Deutsche Dogge, fünf Monate alt.“

Von Doris Deutsch