Rostock

Yvonne Schönmottel ist gebürtige Rostockerin. Für eine Lehre als Versicherungskauffrau ging sie nach Hamburg. „Ich wollte ein wenig Großstadtluft schnuppern“, sagt sie und lacht. Auch ihr Studium für Gesundheits- und Sozialmanagement absolvierte sie dort. „Danach musste ich mich zwischen einem Job in Hamburg und Rostock entscheiden und bin nach zehn Jahren in meine Heimat zurückgekehrt“, sagt sie. „Hier habe ich meine Familie, meine Freunde und natürlich die Ostsee.“

„Ich genieße die Mittagspausen an der Warnow “

Inzwischen ist die 34-Jährige selbst Mami ihres einjährigen Sohnes Mattes. Gern ist sie in der Natur unterwegs und genießt die Mittagspausen an der Warnow oder den Blick vom Gehlsdorfer Ufer auf die Hansestadt. An der Warnow ist auch ihr Arbeitsplatz. „Als Referentin für Unternehmenskooperation an der Europäischen Fachhochschule sorge ich dafür, dass die Studierenden während des Studiums finanziell und praktisch unterstützt werden und danach so schnell wie möglich in den Beruf einsteigen können“, sagt die junge Frau.

Von Stefanie Büssing