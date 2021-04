Rostock

Kenny Schneider mag es maritim: Der 24-Jährige kam vor vier Jahren in die Hansestadt Rostock, um eine Ausbildung zum Schiffsmechaniker zu machen. „Was mich an Schiffen am meisten fasziniert, ist, dass man mit ihnen in einer lebensfeindlichen Umgebung für lange Zeit komplett autark unterwegs sein kann“, sagt Schneider. Eine Reise auf der Aida hat er bereits hinter sich. „Ansonsten arbeite ich als Maschinist auf verschiedenen Großsegeljachten“, verrät er. Zurzeit studiert der junge Mann, der ursprünglich aus Baden-Baden in Baden-Württemberg stammt, Schiffsbetriebstechnik in Warnemünde. Sein Lieblingsplatz? „Na klar, auf jeden Fall der Hafen“, sagt er und lacht. „Dort bin ich auch in der Seemannsmission tätig.“

Von Stefanie Büssing