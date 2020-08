Warnemünde

Michel Pupovac kam nicht gerade auf dem direkten Weg nach Rostock: Geboren vor 29 Jahren in Berlin, zog er als Neunjähriger mit seinen Eltern in die kroatische Haupt- und Millionenstadt Zagreb. Nach einem Betriebswirtschaftslehre-Studium kehrte er als 26-Jähriger zurück in sein Geburtsland. Diesmal nach Rostock, wo inzwischen seine Mutter lebt.

„Es gefällt mir hier sehr gut, vor allem im Sommer“, sagt Michel Pupovac. Nur im Winter sei es „manchmal ein bisschen langweilig“. Dagegen hilft Ausgehen. Der Wahl-Rostocker liebt Clubs und laute Musik. Und seine Freundin Tina, mit der er zusammen in Lütten Klein wohnt. Familie gründen? Ja, natürlich. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. Jetzt ist erst mal Ausgehen angesagt. Beziehungsweise dann, wenn die Clubs wieder öffnen dürfen.

Anzeige

Rechte Hand am Strand

Auch beruflich hat er gut Fuß gefasst. Erst arbeitete Pupovac als Manager in einem Hotel. Weil das demnächst schließt, wechselte er als rechte Hand des Chefs in die Warnemünder „Strandoase Treichel“, Strandkorbvermietung mit Gastronomie. Arbeiten im Sommer am Strand, besser hätte er es nicht treffen können.

Von Gerald Kleine Wördemann