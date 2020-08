Rostock

Moritz Koal hat schon so einige Städte kennengelernt: Gebürtig kommt er aus Wolfsburg. In die Hansestadt kam er zum Studium. „Ich habe hier Elektrotechnik studiert“, verrät Koal. „ Wolfsburg ist nicht so schick, da tauscht man gerne mit Rostock“, sagt er und lacht. Mittlerweile lebt der 30-Jährige in Potsdam. „Aber durch meine Studienjahre ist mir Rostock sehr ans Herz gewachsen“, sagt Koal.

„Ich bummel gern durch die Stadt“

Daher zieht es ihn immer wieder an die Ostsee und in die Hansestadt zurück. „Das liegt auch daran, dass die Eltern meiner Freundin hier leben“, sagt er. Gern ist der 30-Jährige im Studentenviertel Kröpeliner-Tor-Vorstadt unterwegs, bummelt durch die Stadt oder joggt an der Warnow entlang.

Anzeige

„Ich betätige mich gern sportlich“, sagt er. Sein Hobby ist der Kampfsport Mixed Martial Arts – kurz MMA genannt. „Das ist eine Mischung aus Boxen, Kickboxen und verschiedenen Bodenkampftechniken“, erklärt Koal.

Von Stefanie Büssing