Rostock

Michael Wins ist ein kreativer Kopf: Hauptberuflich ist der 38-Jährige Sänger und Songwriter. Als Foto- und Videograf hat er sich ein zweites Standbein aufgebaut.

Seinen Weg nach Rostock fand der gebürtige Russe über sein Wunschstudium an der HMT: Pop und Weltmusik mit einem Klassikanteil. Diese Kombination sei in Deutschland einzigartig gewesen. Das maritime Lebensgefühl konnte den Sänger endgültig von der Hansestadt überzeugen, in der er nun seit zwölf Jahren lebt.

In seinen kreativen Pausen wagt sich Michael Wins für das Fallschirmspringen in luftige Höhen. Was als kleiner Scherz begann, endete in einem ersten Tandemflug. „Ich war blass, aber ich habe mich getraut“, erinnert sich der 38-Jährige. Diese Überwindung führte zu einer Erkenntnis: „Die eigenen Ängste liegen nicht da, wo man sie vermutet“.

Diese Erkenntnis half dem Sänger, wichtige Entscheidungen zu treffen und Neues zu wagen. Unter anderem sein Gesangsstudium und der Umzug nach Rostock.

Von Jessica Glauser