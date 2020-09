Rostock

Wenn Lasse Greven durch die Rostocker Heide spaziert, ist er in seinem Element. Zwischen den Bäumen, inmitten der Natur, fühlt er sich am wohlsten. „Ich liebe es einfach, Zeit im Wald zu verbringen“, sagt der 20-Jährige und nimmt einen tiefen Atemzug. Und weil es für ihn nichts Schöneres gibt, hat er sich vor wenigen Jahren dazu entschieden, Forstwissenschaften zu studieren – in Dresden. In den Semesterferien habe es ihn allerdings wieder zurück zu seinen Eltern in den Norden verschlagen.

Faulenzen kommt für den Studenten dennoch nicht infrage. Stattdessen nutzt er die Uni-Pause, um ein Praktikum beim Rostocker Stadtforstamt zu absolvieren. „Das gibt mir die Möglichkeit, erste Berufserfahrungen zu sammeln“, meint Greven. Besonders gefalle ihm die Vielfalt der Aufgaben, die er zu bewältigen hat. „Es wird nie langweilig und man ist hier unter Gleichgesinnten. Jeder einzelne Mitarbeiter liebt, was er tut.“

Von Susanne Gidzinski