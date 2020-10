Rostock

Wer Schlafsack, Taschenmesser oder Trekkingschuhe benötigt, der ist bei Danny Telemann genau richtig. Der 29-Jährige arbeitet nämlich in einem Outdoor-Geschäft in Rostocks Innenstadt. Hier hat er auch seine Ausbildung absolviert und Kaufmann im Einzelhandel gelernt. Er selbst ist auch gern draußen und in der Natur unterwegs. Mit seinem Fahrrad fährt er von Bad Doberan bis nach Rostock zur Arbeit. Gebürtig kommt er aus der Hansestadt.

„Der Hafen ist wunderschön und die Natur, die wir hier haben“, sagt er. Mit seiner Freundin ist er auch gern in der Umgebung rund um Rostock – in Rerik oder Heiligendamm –unterwegs. Dann auch am liebsten mit dem Fahrrad. Die beiden mögen aber auch lange Spaziergänge. Und da er den ganzen Tag mit Menschen zu tun hat, genießt er auch gern mal die Ruhe und freut sich, wenn er keinen sieht. „Ich habe während des Corona-Lockdowns auch nicht viel vermisst“, sagt Danny Telemann und lacht.

Von Stefanie Adomeit