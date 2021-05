Gespräch mit Wiro-Chef Zimlich: Werden Sie die Mieten erhöhen? 

Rostock

Die Wiro ist der größte Vermieter des Landes. 2018 verbuchte die stadteigene Wohnungsgesellschaft 31,2 Millionen Euro Gewinn, 2019 waren es 30,2 Millionen Euro. Welche Investitionen das Unternehmen plant, welchen Einfluss der Rohstoffmangel und stark wachsende Preise haben und warum der Leerstand stieg, erläutert der Vorsitzende der Geschäftsführung, Ralf Zimlich, im OZ-Gespräch.

In den kommenden fünf bis sechs Jahren will die Wiro 1500 neue Wohnungen in Rostock bauen. Welche Investitionssumme planen Sie ein?

Ralf Zimlich: Wir planen mit 500 Millionen Euro. Das ist auch angesichts einer Bilanzsumme von 1,4 Milliarden Euro eine Menge Geld. Es gilt stets zu analysieren, wie viele Wohnungen der Markt aufnehmen kann. Wir sind nicht der einzige Akteur, der neu baut. 2020 wuchs die Bevölkerungszahl um 278 Bürger. Wir bräuchten also rechnerisch 140 Wohnungen.

Wie viele Wohnungen fehlen in der Hansestadt?

Rein rechnerisch betrachtet, keine. Hinsichtlich der Wohnungsgrößen existiert vor allem ein Bedarf bei Familien mit mehreren Kindern. Diese suchen vorrangig Vier- und Fünfraumwohnungen. Hier besteht ein Zwang zum Neubau. Zudem werden Wohnungen im innenstadtnahen Bereich verstärkt nachgefragt.

Braucht es Zuwächse auch in den sogenannten Neubaugebieten?

Selbstverständlich. Allein das Unternehmen Semmelhack und wir bauen zwischen Lütten Klein und Lichtenhagen in den kommenden Jahren insgesamt rund 500 Wohnungen. Im Gegenzug wird man an einigen Stellen über Rückbau nachdenken, wenn bestimmte Wohnungsgrößen nicht mehr gesucht werden. Das hat aber nichts mit dem Ende der Lebenszeit der Plattenbauten zu tun.

Die „Platte“ hat also Zukunft?

Sie ist an vielen Stellen ein außerordentlich gutes Produkt – nicht zuletzt aufgrund der Wohnungsgrößen, die heute ganz schlecht neu zu errichten sind. Die „Platte“ ist extrem effizient, da kann man symbolisch nur den Hut ziehen. Mitunter braucht es neue Technik und Aufzüge, um sie für die nächsten Generationen marktfähig zu halten.

Um die Investitionen zu stemmen, benötigt die Wiro Eigenkapital. 2018 und 2019 verbuchten Sie jeweils mehr als 30 Millionen Euro Gewinn. Ist dies auch 2020 der Fall?

Das kriegen wir hin. Unsere Bilanzzahlen veröffentlichen wir Mitte Juni.

Aktuell leidet nicht nur die Baubranche an Materialmangel. Ob Holz, Stahl, Kunststoff … Es fehlt an allem. Und die Preise steigen enorm. Im August soll Baustart im Hansaviertel in der Thierfelder Straße (170 Wohnungen) und in Lichtenhagen in der Möllner Straße (318 Wohnungen) sein. Müssen die Projekte aufgrund der Materialengpässe verschoben werden?

Nein. In den Ausschreibungen wird es jedoch Korrekturen geben.

Auf welche Quadratmeterpreise müssen sich die Mieter einstellen?

Die Spanne beginnt hier bei 6,60 Euro pro Quadratmeter netto kalt für sozial geförderten Wohnraum. Sie reicht, wenn es sich darstellen lässt, bis elf Euro Nettokaltmiete.

Müssen Sie auf der Kostenseite neu kalkulieren – beispielsweise auch im Bereich Werftdreieck, wo ab 2023/2024 insgesamt 700 Wohnungen entstehen sollen?

Wir müssen ständig rechnen. Doch wir haben etwas Luft. Und am Ende muss man auch seine eigenen Rendite-Ansprüche etwas zurückstellen. Viel wichtiger als die Nettomiete wird aber sein, wie sich Betriebskosten, die nicht wir verursachen, erhöhen. Diese werden der Faktor, der Wohnraum für die Menschen limitiert.

Was ist an Mieten am Werftdreieck zu erwarten?

25 Prozent der Wohnungen sollen sozial gefördert werden. Es beginnt also bei 6,60 Euro pro Quadratmeter, wenn es bei der Förderkulisse bleibt. Und Ziel ist es, elf Euro nicht zu überschreiten.

Ihre Kollegen in der Wohnungswirtschaft beklagen jahrelange Verzögerungen seitens der Stadt, etwa bei der Bearbeitung von Bebauungsplänen. Leidet auch die Wiro darunter?

Viele Prozesse in Rostock dauern extrem lange. Das betrifft nicht nur Bebauungspläne. Andere Kommunen beweisen, dass es deutlich schneller geht. Der Missstand sorgt dafür, dass wir nie günstiger bauen können. Doch außer die Wohnungswirtschaft und privaten Investoren scheint es niemanden zu stören.

„Mietwohnungen für breite Schichten der Bevölkerung anbieten“ – das gehört zum Wiro-Credo. Bleiben bezahlbare Wohnungen aufgrund der Preisturbulenzen nur ein Wunschtraum?

Nein. Wir bleiben unserem Credo treu. In den vergangenen Jahren wurde wirtschaftlicher Spielraum erarbeitet. Die Wiro ist ein kerngesundes Unternehmen.

Wie hoch ist die Durchschnittsmiete bei Ihren 35 000 eigenen Wohnungen? Und wie fällt die Spanne vom Einstieg bis hin zu den Quartieren – etwa beim Projekt „Haus des Sports“ in Warnemünde – in sogenannten Top-Lagen aus?

Unsere Durchschnittsmiete liegt bei 6,15 Euro pro Quadratmeter. In Warnemünde sind wir bei unseren gut 1200 Wohnungen im Schnitt bei 7,30 Euro pro Quadratmeter. Die zwölf Wohnungen im „Haus des Sports“ sind ein Sonderprojekt. Deren Mieten sind aufgrund der Investitionen und der Top-Lage nicht vergleichbar und fallen auch unterschiedlich aus.

Eine Mieterhöhung erfolgt bei der Wiro frühestens drei Jahre, nachdem der oder die Bewohner eingezogen sind. Und dann sind es maximal zehn Euro pro Wohnung im Monat. Ist eine solche planbare Steigerung des Mietzinses künftig leistbar?

Da stehen wir in der Verantwortung. Hinzu kommt die besondere Corona-Situation. Wer bei der Wiro wohnt, zahlt seit März 2020 die gleiche Netto-Kaltmiete – ausgenommen bei Modernisierungen. Das bleibt bis Ende dieses Jahres so.

Wie viel Prozent seines Einkommens gibt der durchschnittliche Mieter bei Ihnen für die Wohnung aus?

Bei Einzug ist es nicht mehr als ein Drittel des Haushalt-Nettoeinkommens. Danach sehen wir die Zahlen unserer Mieter nicht mehr.

Welche Wohnungsgrößen sind derzeit besonders gefragt?

Zwei- und Dreizimmerwohnungen sind begehrt. In der Praxis sind das Größen zwischen 50 und 80 Quadratmetern. Gleichzeitig wächst der Bedarf an größeren Domizilen, wie erwähnt, jährlich erheblich.

35 000 eigene Mietwohnungen Im Jahre 1990 wurde auf Beschluss der Rostocker Bürgerschaft der Volkseigene Betrieb Gebäudewirtschaft in die kommunale Wiro Wohnen in Rostock Wohnungsgesellschaft mbH umgewandelt. Diese stellt aktuell die größte kommunale Wohnungsgesellschaft in MV dar und gehört hinsichtlich des Wohnungsbestandes zu den 20 größten Unternehmen der Branche in Deutschland. Aktuell sind im Unternehmen circa 610 Mitarbeiter tätig, der Jahresumsatz beläuft sich auf rund 231 Millionen Euro. Die Wiro besitzt circa 35 000 eigene Mietwohnungen, einige Eigentumswohnungen sowie 600 Gewerbeeinheiten, Park- und Stellplätze. Sie verwaltet zudem Wohneinheiten anderer Eigentümer. Insgesamt bewirtschaftet die Wohnungsgesellschaft rund 40 000 Wohnungen in der größten Stadt des Landes. Rostock verfügte laut StatistikAnfang des Jahres über insgesamt 121 761 Wohnungen.

Weshalb wuchs der Leerstand in Ihrem Wohnungsbestand von 1,3 auf 1,8 Prozent an?

Den Anteil von 1,8 Prozent empfinden wir als gesund. Er entsteht unter anderem dadurch, dass ein Teil der Häuser – zum Beispiel in Warnemünde und Markgrafenheide – komplett leer gezogen werden muss, um sie zu sanieren. Die Corona-Pandemie hat den Leerstand etwas erhöht. Denn wir betreten Wohnungen nur noch, wenn der Vormieter ausgezogen ist. Und nicht in jeden Fall wird nach der ersten Besichtigungsrunde neu vermietet. Ein weiterer Anlauf wird nötig. Deshalb funktioniert der nahtlose Übergang bei Neuvermietung nicht mehr so einfach.

Welche Stadtteile sind davon besonders betroffen?

Früher fiel der Leerstand im Nordosten immer ein wenig höher als im Nordwesten aus. Das ist statistisch nicht mehr belegbar. Es betrifft also die Fläche und spricht für ausgeglichene Märkte in den Stadtteilen.

Jährlich schließt die Wiro etwa 3500 neue Mietverträge ab. Wie bewerten Sie die Fluktuation von zehn Prozent?

In Gebieten, in denen die Wohnungsnot stark ausgeprägt ist, liegen diese Werte bei fünf bis sechs Prozent. Die Mieter können praktisch kaum noch wechseln. Mit zehn Prozent liegen wir im Bundesvergleich im oberen Bereich. Das ist ein Indiz für einen gesunden Markt.

Von Volker Penne