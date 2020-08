Rostock

Wer in den vergangenen Tagen in Rostock unterwegs war, dem ist es vielleicht aufgefallen: Ein übler Gestank zog über die Hansestadt. Viele Rostocker fragen sich: Woher kommt der Geruch? Die OZ hat nachgefragt.

Laut Steven Hirschberg, Chef der Papendorfer Agrargenossenschaft, wurde in den letzten Tagen auf den Feldern Kompost und Stalldung ausgefahren, so zum Beispiel bei Biestow. Dies könnte ein Grund für den üblen Gestank sein, der die Hansestadt in den vergangenen Tagen geplagt hat. Allerdings sollten auch andere, bisher unbekannte Quellen nicht ausgeschlossen werden.

Landwirte haben Zwischenfrüchte auf die Felder gebracht

Die Düngung hat aber einen guten Zweck: Aktuell werden Zwischenfrüchte angebaut, die die Bodenfruchtbarkeit steigern, indem sie Nährstoffe speichern. Außerdem schützen sie vor Bodenerosion. Bei Zwischenfrüchten handelt es sich um Feldfrüchte, die nach der Ernte von Hauptfrüchten angebaut werden. Beliebte Zwischenfrüchte sind Klee- und Grasarten, die sich als Feldfutter eignen.

Also: Wir mögen zwar alle in Rostock die Nase rümpfen, aber wenigstens wirkt sich der Gestank später gut auf unseren Lebensmitteleinkauf aus.

