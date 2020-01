Gestank und Pfützen: In der Warnemünder Poststraße fehlt die Entwässerung

Warnemünde

Seit Jahren schon sammelt sich immer wieder Wasser in den Parkbuchten der Warnemünder Poststraße und fließt nicht ab. Die Folge: Modriger Gestank und nasse Füße für die hier parkenden Anwohner und Touristen. Der Stadt ist das Problem bekannt, eine kurzfristige Lösung sei jedoch nicht möglich.

„Das ist kein Ostseebad, das ist ein Drecksbad“, beschwert sich eine Anwohnerin über den Zustand der Poststraße, nahe dem zentralen Kirchplatz. Zwei Mal am Tag gehe sie die Straße entlang. „Und immer steht hier das Wasser. Es stinkt und ist ein unmöglicher Zustand für Warnemünde.“

Unzumutbare Parksituation

Das Problem besteht zwischen der Kreuzung John-Brinckman-Straße/ Poststraße und dem Kirchplatz. Hier grenzen drei Bäume jeweils eine Parkbucht ab, in denen es keinen geeigneten Abfluss für Regenwasser gibt. Und da sich die Straße zu den Seiten senkt, sammelt sich das Regenwasser dort und steht nach stärkeren Regenfällen zum Teil wochenlang.

In der letzten Ortsbeiratssitzung hat Franziska Richert ( CDU) das Thema angesprochen. „Die Poststraße liegt auf meinem Arbeitsweg. Und mir ist das schon oft aufgefallen, denn im Sommer fängt es hier wirklich an, unangenehm zu riechen. Da will dann auch keiner parken. Das ist ein unerträglicher Zustand, zumal wir in Warnemünde ohnehin Schwierigkeiten mit dem Parkplatzangebot haben“, sagt Richert.

Verstopfte Regenwasserabläufe?

Andreas Dettmann betreibt direkt vor den besagten Parkplätzen seine Glaserei. Seine beiden Transporter parkt er regelmäßig in einer der gefluteten Buchten. „Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass hier mal kein Wasser stand“, sagt er und zeigt auf den ersten der betroffenen Parkplätze. Er erinnert sich, dass vor geraumer Zeit vor seinem Betrieb an dem Wasserablauf gearbeitet wurde.

In den Parkbuchten der Poststraße in Warnemünde läuft das Wasser nicht ab. Laut Andreas Dettmann steht es nach stärkeren Regenfällen bis zur weißen Parkmarkierung. Quelle: Moritz Naumann

„Ich glaube, hier wurde eine Drainage verlegt. Doch unter dem Wasser und dem Matsch ist davon nichts mehr zu sehen. Vermutlich ist das alles verstopft und die Verbindung zum nächsten Gulli ist nicht durchlässig“, sagt Dettmann. Laut seiner Frau wäre dieser Zustand von Frühling bis Herbst besonders schlimm, denn in dieser Zeit sei die Geruchsbelästigung für Anwohner und Touristen am stärksten.

Darüber hinaus habe Dettmann schon des Öfteren Touristen beobachtet, die dort geparkt haben, ausgestiegen sind und mit den Schuhen knöcheltief im Wasser standen. „Zum Teil parken hier schon viele auf dem Bordstein, weil sie von der Problematik wissen. Das kann ja aber auch nicht die Lösung sein.“

Die vergessene Entwässerung

Aus ihrem Umfeld habe das Ehepaar schon von einigen Nachbarn gehört, die sich wegen der großen Pfützen an die Ämter gewandt haben. Passiert sei dennoch nichts. Und tatsächlich ist die Problematik der Stadt bekannt – und das schon seit Jahren. „Im Rahmen der Jahresausschreibung Gehwegreparaturen 2009 war der östliche Gehweg der Poststraße repariert worden. Um den Lebensraum der Bäume zu verbessern, wurden im Bereich der Bäume Ausbuchtungen hergestellt“, heißt es aus dem Amt für Verkehrsanlagen.

Dabei sei der Bordverlauf, aber nicht die Entwässerungsanlagen verändert worden. „Daher sammelt sich das Oberflächenwasser in den Parkbuchten. Leider gibt es hierfür keine kurzfristige Lösung“, heißt es aus dem Amt. Andreas Dettmann kann das nicht verstehen. „Es müsse doch möglich sein, ein Teilstück der Straße zu öffnen und in wenigen Tagen dort einen Ablauf und ein Rohr zum Gulli-System zu legen.“

Auf der Suche nach einer Lösung

Laut dem Amt für Verkehrsanlagen müssen jedoch ganze Straßenabläufe mit neuen Anschlüssen für Regenwasser hergestellt werden. Dies ginge nur in Zusammenhang mit einer Vollsperrung der Straße. Was das für Anwohner und Touristen bedeute, sei laut Dettmann schwer abzuschätzen. „Das möchte ich nicht erleben. Schließlich ist das ja auch eine der Hauptverkehrsadern, über die man direkt in das Zentrum von Warnemünde kommt.“ Für seinen Glasereibetrieb wäre eine Vollsperrung folgenreich. „Immerhin bekomme ich meine Glas­lieferungen direkt vor das Haus.“

Das Amt für Verkehrsanlagen wolle perspektivisch im Zusammenhang mit der Erneuerung der Regenwasserleitung in der Poststraße die notwendigen Regenwasseranschlüsse herstellen. Da dies jedoch zeitnah nicht möglich sei, prüfe man derzeit eine Interimslösung. Wie diese aussehen könne, sei noch nicht abzusehen.

