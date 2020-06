Gestohlene Käsepackung wird Brandstifter in Rostock zum Verhängnis

Rostock

Eine Packung Käse im Wert von 2,39 Euro wurde einem 40-Jährigen am Sonntagnachmittag am Rostocker Hauptbahnhof zum Verhängnis. Der Polizei zufolge wurden die Beamten der Bundespolizei nach dem Ladendiebstahl gerufen. Diese stellten fest, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Tiergarten ( Berlin) wegen schwerer Brandstiftung vorlag.

Demnach soll er im März auf dem Boden seines Wohnzimmers brennbares Material entzündet haben. Ein Übergreifen auf weitere Möbelstücke konnte von den damals eingesetzten Einsatzkräften mit einem Feuerlöscher verhindert werden. Einige Tage später setzte sich der Täter wohl ab. Er übergab den Wohnungsschlüssel und war fortan unbekannten Aufenthalts.

Polizei muss Zelt abholen

Sein neues Domizil hatte er offensichtlich in einem Waldstück in Markgrafenheide ( Landkreis Rostock) gefunden, so seine Aussage vor dem Haftrichter. Die Beamten der Bundespolizei mussten von dort ein Zelt nebst Hausstand abholen. Diese Sachen wurden dann ebenfalls in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

