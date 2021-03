Gestohlene Ziegen: Haustierpark Lelkendorf und Polizei suchen nach Tieren

Lelkendorf

Der Haustierpark Lelkendorf (Landkreis Rostock) und die Polizei in der Region Teterow fahnden nach gestohlenen Ziegen. „Die Tiere sind seit Sonntag verschwunden und bis heute nicht aufgetaucht“, sagte der Leiter des Tierrassenparks, Alexander Vay, am Mittwochmorgen.

Die Spurenlage lasse vermuten, dass die drei Zwergziegen, eine Schwarzhalsziege und eine Girgentana-Ziege entwendet und mutmaßlich mit einem Fahrzeug weggeschafft wurden. Das Besondere an der Girgentana-Ziege seien die gedrehten Hörner. Zwergziegen seien etwa 55 Zentimeter groß. Die beiden anderen Tiere seien etwa so groß wie Hunde einer größeren Rasse.

Die Schwarzhals- und die Girgentana-Ziege standen jeweils in Gehegen mit mehreren Tieren ihrer Art, bei denen die Tore offen vorgefunden wurden. Der Haustierpark Lelkendorf gilt als Arche-Hof, auf dem besonders vom Aussterben bedrohten alte Haustierrassen aus Europa gehalten werden. „Wir haben etwa 500 Schafe, Ziegen, Pferde, Schweine, Gänse, Enten, Hühner und andere Haustiere in 43 Arten, von denen etwa die Hälfte in Lelkendorf zu sehen ist“, sagte Vay. Einige der Tiere seien in der Landschaftspflege eingesetzt.

Von RND/dpa