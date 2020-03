Rostock-Evershagen

Müsli macht müde Kinder morgens munter: In der dritten Klasse der Godewind Schule in Evershagen traf das zumindest am Mittwoch zu: Die Schüler bereiteten sich zum Frühstück ein buntes Müsli aus Obst, Joghurt und Haferflocken in der Schulküche selbst zu. „Schmeckt voll lecker, oder?“ freut sich eines der Mädchen und schaut ihre Sitznachbarin an. Die nickt zustimmend.

Neugierig lauschten die Kinder zuvor, als Ernährungsberaterin Anke Geschke erklärte, welche Lebensmittel am Morgen viel Energie für den Unterricht spenden – aber auch, welche eher ungesund sind. Dann wird losgelegt. Die Kinder sollen zunächst Obst und Gemüse schneiden. Dann dürfen sie sich ihr eigenes Müsli machen. Paprika, Gurken und Tomaten kommen auf die Butterbrote. In weniger als einer Viertelstunde sind sie mit der Vorbereitung fertig. Nun geht es ans Probieren.

Das Frühstücksprojekt wird nun seit acht Jahren von der Ostseesparkasse (Ospa), den Stadtwerken und der kommunalen Wohnungsgesellschaft Wiro finanziell unterstützt. Denn: „In vielen Familien geht es morgens oft hektisch zu“, meint Wiro-Sprecher Carsten Klehn. Einigen fehle auch das Geld für einen gesunden Pausensnack.

Für 2020 ist das Motto der Aktion „Lernen, aber satt – und gesund“. Gesund steht dabei für die Initiatoren im Mittelpunkt. „In den letzten Jahren ist das Thema gesunde Ernährung immer stärker in den Vordergrund gerückt. Wir möchten, dass dieses Bewusstsein jetzt auch bei den Kindern gestärkt wird.“ so Thomas Schneider, Sprecher der Stadtwerke. Es fehle vielen an Wissen und dafür brauche es Aufklärung.

Acht weiteren Schulen kommt das Projekt zu Gute. Vor allem den fünf ehrenamtlichen Vereinen sind die Initiatoren dankbar. „Ohne die Vereine wäre das Projekt so nicht möglich. Wir geben ja nur den finanziellen Teil dazu.“ erklärte Klehn.

Jeden Tag gibt es in der Godewind Schule nach der ersten Stunde für alle Schüler die Möglichkeit, gemeinsam zu frühstücken. Dies wird vor allem auch durch die Helferinnen der Rostocker Tafel möglich gemacht, die frische Stullen und Snacks für die Schüler herrichten. Etwa 80 der 200 Schüler nehmen regelmäßig daran teil. „Viele Eltern unterstützen das begeistert“, so Schulleiterin Regina Moscha.

Die Projektpartner sind sich einig: Diese Aktion soll weiterhin unterstützt werden. Dabei würden sie sich über weitere freiwillige Helfer und Vereine freuen, betonten die Sprecher, damit noch mehr Rostocker schulen gesundes Frühstück anbieten können.

Von Anna-Katharina Fischer