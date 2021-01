Gesundheit, Sport, Nachhaltigkeit: Das wünschen sich die Rostocker für 2021

Rostock

Zeit mit der Familie verbringen, beruflich Fuß fassen und zurück zur Normalität finden – das wünschen sich die Rostocker für das Jahr 2021. Und Gesundheit. „Das ist das Wichtigste. Ich hoffe, dass alle gesund bleiben oder es schnell wieder werden“, nennt Anja Seltrecht ihren größten Neujahrswunsch. Die Verkäuferin im Geschenkeladen „Wunscherfüller“ ist optimistisch. „Wir wollen auch in dieser Zeit für die Menschen da sein und sind froh, geöffnet zu haben. Aber ich wünsche mir für 2021, dass bald alles wieder geöffnet ist, Veranstaltungen wieder stattfinden und die Normalität zurückkehrt.“

Nachhaltig leben

Die ganzen Einschränkungen seien nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. „Mein Partner ist selbstständig und musste auch pausieren, die Kinderbetreuung musste neu organisiert werden“, sagt die Verkäuferin, die im Oktober im Laden am Doberaner Platz angefangen hat. „Ich fühle mich sehr wohl. Hier achten wir sehr auf Nachhaltigkeit. Das hat mich auch in meinem eigenen Verhalten beeinflusst – ich möchte privat nachhaltiger Leben.“

Anzeige

Nachhaltigkeit steht ebenfalls auf dem To-Do-Liste von Andres Seidel. „Ich möchte mich bei einer Verbrauchergemeinschaft anmelden, in der man nur Bio einkauft. Ich möchte bewusst auf regionale Produkte setzen“, sagt der 31-Jährige. „2020 habe ich viel im Home-Office gearbeitet und viel gekocht. Dadurch habe ich viel aus dem Discounter um die Ecke gekauft. Irgendwann entstand der Wunsch, nachhaltiger zu sein.“ Bioprodukte seien meist teurer – durch ausgefallene Urlauber und Veranstaltungen sei das Geld dafür aber da.

Mehr Zeit mit der Familie

Ein weiter Wunsch des Sachsen: 2021 möchte er wieder mit der Familie Weihnachten feiern können. „Das war dieses Jahr coronabedingt einfach nicht möglich“, sagt er. Die typische Neujahrsvorsätze „mehr Sport“ habe sich 2020 bereits erfüllt. „Ich war viel mit dem Fahrrad unterwegs und konnte meine Umgebung noch besser kennenlernen“, sagt Seidel. Ähnlich geht es Julia-Maria Pehl. „Ich bin viel mit meinen Hunden in der Natur unterwegs gewesen, konnte meinem Hobby Fotografie nachgehen, habe neue Freunde kennengelernt – ich konnte trotzdem viel machen“, blickt die 25-Jährige zurück. „Natürlich gab es 2020 viele Einschränkungen, aber ich habe sie akzeptiert. Aber ich hoffe, dass das Leben wieder normal wird.“ Ihr Vorsatz für das neue Jahr: Ihren Mitmenschen immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern.

Anne Jacobs hofft, dass das 2021 besser wird als 2020. „Gesundheit ist das Wichtigste und das wünsche ich allen“, sagt die Postbotin. „Privat lief es bei mir 2020 eigentlich ganz gut. Aber ich hoffe, in diesem Jahr meine große Liebe zu treffen.“ Als Single sei es schwierig, während des Lockdowns jemanden kennenzulernen. „Man kann ja nicht einmal einen Kaffee zusammen trinken gehen“, sagt sie.

Neue Liebe, neue Freunde

Auf die große Liebe hofft auch Ahmed Hasanain. „Aber erst einmal konzentriere ich mich dadrauf, in Köln eine Wohnung zu finden“, sagt der Rostocker, der in diesem Jahr nach Nordrhein-Westfalen umziehen wird. „Ich habe mein Studium abgeschlossen und nun dort einen Job gefunden“, sagt der Softwareentwickler. 2011 ist der 28-Jährige in die Hansestadt gezogen. „Ich fühle mich sehr wohl hier und bin auch traurig, zu gehen“, sagt er. „Hier sind meine Freunde. Ich hoffe, dass ich auch in Köln schnell Anschluss finde.“ Persönlich sei 2020 ein gutes Jahr gewesen. „Ich habe viel erreicht und geschafft“, sagt Hasanain. „Natürlich war es nicht schön, was in der Welt passiert ist. Ich hoffe, dass alle gesund werden und bin froh, dass es jetzt einen Impfstoff gibt.“

Selbstbewusst und sportlich

Sein Freund Saadaldin Baresh nickt. „Das hoffe ich auch.“ Der 30-Jährige hat im April einen neuen Job angefangen. „Ich möchte in diesem Jahr noch mehr Erfahrung sammeln“, sagt der Arzt. „Außerdem habe ich mir vorgenommen, selbstbewusster zu werden.“

Phillip Peters möchte wieder mehr Sport machen. „Man fühlt sich schlecht, wenn man wenig macht“, sagt der 23-Jährige. Für seinen Vorsatz müssen jedoch die Fitnessstudios wieder aufmachen. „Ich bin nicht der Typ, der draußen joggen geht. Ich bin nicht so der Läufer“, sagt der Rostocker, der in diesem Jahr seine Ausbildung abschließen wird. Marie Pohl wird ihr Studium abschließen. „Und dann hoffe ich auf einen guten Job. Mein Ziel ist es, in Rostock zu bleiben.“ Feste Vorsätze zum neuen Jahr hat die 23-Jährige nicht. „Ich sehe nicht die Notwendigkeit, sich zum Jahresanfang Vorsätze zu haben. Dafür braucht man keinen bestimmten Zeitpunkt. Wenn ich im Mai etwas ändern möchte, nehme ich mir das im Mai vor.“

Von Katharina Ahlers