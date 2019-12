Rostock

In Lütten Klein dreht sich am Dienstag alles um das Wohlbefinden: Beim Gesundheitstag im Foyer des Gesundheits- und Dienstleistungszentrums werden zahlreiche Angebote präsentiert, die Fitness, Beweglichkeit und Wohlergehen zugute kommen sollen. Bei verschiedenen Mitmachaktionen können sich Besucher aktiv einzubringen. So findet beispielsweise ab 9.30 Uhr ein Kurs mit Entspannungsübungen und Rückengymnastik statt. Das Tagesprogramm umfasst auch Vorträge. So gibt eine Ernährungsberaterin Tipps zur gesunden Ernährung. Daneben bleibt Zeit für persönliche Gespräche mit Experten. Neben Ausstellern wie dem Gesundheitssportverein Lütten-Klein informieren auch privat engagierte Gesundheitsberater zu Aktivthemen. Vorbeikommen soll sich auch für Kinder lohnen: Schmickelfe Manou zaubert den Lütten kunterbuntes Make-up ins Gesicht.

Gesundheitstag: 8.30-16 Uhr, Eintritt frei

Von ab