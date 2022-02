Gesunkenes Boot in Rostock geborgen: Warum es jetzt schnell gehen musste

Rostock

Auf einmal ging alles ganz schnell: Das gesunkene Sportboot, das seit dem 30. Januar im Rostocker Stadthafen hinter der „Undine“ auf Grund lag, ist am Mittwoch geborgen worden. Mehrere Wochen zuvor war nichts passiert. Doch das Hafen- und Seemannsamt der Hansestadt sah nun dringenden Handlungsbedarf. „Es bestand Gefahr im Verzug“, erklärt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Unter anderem weil austretende Betriebsstoffe die Warnow verdrecken könnten.

Durch die Feuerwehr wurden zwar am vergangenen Wochenende Ölsperren ausgelegt. Die angekündigte Wetterlage mit orkanartigen Böen könnte diese aber beschädigen oder gar wirkungslos machen. Zudem war nicht auszuschließen, dass der Sturm das Sportboot weiter beschädigt. „Die laufenden Kosten – für Überwachung oder eine Neupositionierung der Ölsperren – würden die Kosten einer späteren Bergung außerdem wesentlich erhöhen“, so Ulrich Kunze.

Deshalb habe das Amt die kurzfristige Entscheidung zur Bergung getroffen. Die wurde am Mittwoch durch Spezialkräfte der Firma Baltic Taucher ausgeführt und war schnell erledigt. Was die Kosten betrifft, würde die Stadtverwaltung erst einmal in Vorleistung gehen. „Weil es zu den Verantwortlichkeiten noch Differenzen zwischen dem Eigentümer des Bootes, also dem Verkäufer, und dem Besitzer – dem Käufer – gibt“, erklärt Ulrich Kunze.

Von Claudia Labude-Gericke