Bis Juli 2019 wurden an vier Standorten in Warnemünde Solarpapierkörbe getestet. Sowohl Bürger des Seebades als auch die Stadtentsorgung empfinden diese als praktikable Lösung. Bis 2021 sollen Am Strom 30 Papierkörbe durch hochwertige Abfallkörbe ersetzt werden – Bedarf gibt es aber auch an anderen Stellen.